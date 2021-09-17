Каждый одиннадцатый мужчина снимает стресс перед собеседованием алкоголем, ещё 4% — сигаретой

Не волнуются перед собеседованием только 3 из 10 соискателей. Справиться со стрессом остальным чаще всего помогает позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. Однако иногда в ход идут средства, далекие от принципов здорового образа жизни. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проходивших собеседование в течение последних 3 месяцев.

Совершенно не волнуются перед интервью с работодателем 29% россиян. Еще 16% оценили свой уровень стресса в такой ситуации как очень низкий, 17% — как низкий. Судя по комментариям, они отнюдь не рассматривают собеседование как сложный экзамен, скорее просто как важную деловую встречу. Каждый пятый (21%) оценил свой уровень стресса перед собеседованием как средний. О сильном и очень сильном волнении рассказали 6 и 5% респондентов соответственно. «Чем дольше ищешь работу, тем сильнее стрессуешь перед каждым интервью», — делятся опрошенные.

Наиболее спокойно относятся к встрече с потенциальным работодателем респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, а также граждане с доходом свыше 80 тысяч рублей: свой уровень стресса при этом они оценили в среднем на 2,3 балла из 5. Женщины волнуются перед собеседованием больше, чем мужчины (2,6 против 2,3 балла). Наиболее сильный стресс испытывают в такой ситуации россияне с доходом менее 30 тысяч рублей (2,7 балла).

Как справиться с волнением перед интервью? 22% опрошенных признались, что на этот случай у них нет рецепта — перед встречей с потенциальным работодателем они неизбежно пребывают в стрессе. Самовнушение и позитивный настрой помогают каждому пятому (20%): «Говорю себе, что как бы все ни обернулось, в любом случае это к лучшему». Каждый десятый (10%) старается успокоиться с помощью правильного дыхания. По мнению 6% опрошенных, секрет спокойствия — это подготовка к собеседованию: изучение информации о компании, внимательное чтение вакансии, репетиция собеседования и т.п. 4% россиян перед интервью принимают успокоительные средства, еще 4% — «50 грамм коньячку» накануне или даже непосредственно перед собеседованием. По 3% — слушают музыку, пьют кофе, читают или молятся. О том, что справиться со стрессом им помогает здоровый сон, вкусная еда, неспешная прогулка или отдых, рассказали по 2% респондентов. Также 2% заглушают стресс сигаретой. 10% опрошенных поделились другими рецептами: по их наблюдениям, побороть волнение перед собеседованием отлично помогает езда на мотоцикле, беседа с друзьями или коллегами, час с травами, спорт и т.д.

Мужчины намного чаще, чем женщины, успокаиваются с помощью сигарет и алкоголя или просто ничего не предпринимают. Тех, кто справляется со стрессом перед собеседованием с помощью позитивного настроя, правильного дыхания, заблаговременной подготовки и успокоительных средств, напротив, больше среди женщин.