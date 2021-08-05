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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 18:00

Каждый одиннадцатый программист считает, что работу можно менять хоть ежегодно

Больше всего тех, кто считает, что работодателей нужно менять раз в 3 года и чаще, — среди разработчиков. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Профессионализм кандидата, не работавшего год и более, вызывает сомнения у каждого третьего менеджера по персоналу (33%). По мнению 22%, задуматься о компетентности соискателя стоит и в том случае, если перерыв в трудовой деятельности составил полгода. 31% HR-менеджеров считают, что хронологический пробел в резюме вовсе не свидетельствует о некомпетентности соискателя.

Пандемия COVID-19 сделала работодателей более лояльными к кандидатам, которые некоторое время не работали. По сравнению с 2019 годом стала более популярной позиция, что перерыв в трудовой деятельности отнюдь не говорит о низком профессионализме претендента. Сократилось число рекрутеров, сомневающихся в компетентности соискателя даже в случае короткой паузы в работе.

А вот мнение о том, каких кандидатов следует считать летунами, за время пандемии коронавируса почти не изменилось. С точки зрения 42% HR-менеджеров, так можно назвать специалистов, меняющих работу чаще, чем раз в год. Каждый третий специалист по кадрам по-прежнему считает, что летун — это тот, что уходит на другую работу менее чем через полгода после последнего трудоустройства. Для 12% критична смена места работы чаще, чем раз в 3 года. Лишь 9% рекрутеров вообще не считают летунами кандидатов, постоянно подыскивающих более интересные задачи или более выгодные условия.

Как часто нужно менять работу с точки зрения соискателей? 53% россиян уверены, что принимать такие решения следует по обстоятельствам, не привязываясь к конкретным срокам. Каждый пятый (19%) считает, что менять работу надо как можно реже. В том, что подыскивать новое место не реже, чем раз в 5 лет, — это хорошая карьерная стратегия, убеждены 11%. Устраиваться в другую организацию не реже, чем раз в 3 года, считают правильным 6% опрошенных, не реже, чем раз в 10 лет, — 4%. Лишь 1% россиян убежден, что менять работу следует ежегодно или даже чаще.

Женщины чаще мужчин считают, что менять работу следует, не привязываясь к датам, а с учетом обстоятельств (56% против 49%). Мнение о том, что работу нужно менять как можно реже, наиболее распространено среди молодёжи до 24 лет (24%) и респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей (23%).

Среди представителей 22 популярных профессиональных групп чаще всего мнения о том, что работодателя нужно менять как можно реже, придерживаются водители и охранники (по 32%). Последние также чаще всего считают, что работодателя нужно менять раз в 10 лет (14%). Не реже, чем раз в 5 лет, переходить на новое место советуют системные администраторы и снабженцы (по 21%). Позиции о смене работодателя каждые 3 года чаще придерживаются программисты (27%). Они же чаще других говорят, что можно переходить с места на место хоть ежегодно (9%). Мнения о том, что работу следует менять по обстоятельствам, чаще всего придерживаются маркетологи (63%) и кладовщики (62%).

В нестабильных условиях пандемии COVID-19 популярность мнения о том, что менять работу следует по обстоятельствам, возросла на 5 п.п. — коронавирус научил россиян пересматривать карьерный сценарий в случае необходимости.

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