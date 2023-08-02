Каждый одиннадцатый россиянин готов дать в долг коллеге до зарплаты

Дать в долг сослуживцам россияне готовы больше денег, чем в прошлом году, но эта сумма всё равно много меньше, чем одалживают друзьям и родственникам. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, кому и какие суммы россияне дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

10% россиян чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 7% — к друзьям. 2% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берёт ссуду на работе. Каждый пятый россиянин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (22%).

55% ни у кого не берут денег в долг.

21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 20% — друзьям, 9% — коллегам.

47% признались, что никому не дают денег взаймы (это максимальный показатель с 2019 года).

Средняя сумма, которую россияне могут одолжить родственникам, составляет 15800 рублей, другу — 11500 рублей, коллеге — 6500 рублей.

Суммы, которые россияне готовы дать в долг друзьям и родственникам, последние 2 года снижаются, в то время как коллегам сегодня готовы дать в долг чуть больше денег, чем в 2022 году.

Время проведения опроса: 12—31 июля 2023 года.