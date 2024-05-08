Каждый пятый готов пойти на собеседование туда, где не хотел бы работать

18% россиян пойдут на интервью в компанию, в которой не хотят работать: кто-то в надежде на чудо, кто-то, чтобы потренироваться в навыках самопрезентации. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

18% соискателей придут на собеседование в компанию, где не хотят работать. Чаще всего — в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится, компания предложит отличные условия работы и высокую зарплату.

На собеседования также ходят ради получения опыта общения с рекрутерами или, чтобы оценить свою стоимость на рынке труда. Между прочим, отнимать время у рекрутеров с такой целью не стоит, потому что на «SuperJob» публикуются бесплатные обзоры зарплат по наиболее востребованным профессиям.

Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.

Время проведения опроса: 19—25 апреля 2024 года.