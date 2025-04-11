Каждый пятый молодой специалист уверен, что способен решать более сложные задачи на работе

Сегодня в фокусе внимания — степень удовлетворенности реализацией профессионального потенциала на работе. 3 из 10 сотрудников не видят возможностей для развития на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян считает свои обязанности адекватными: 75% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 16% оценивают их как слишком простые, лишь 3% — как чересчур сложные.

Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (80% против 71% соответственно). Мужчины в 1,5 чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (19 и 12%). Среди молодёжи до 35 лет каждый пятый (20%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами.

Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (26%).

56% опрошенных видят возможности для профессионального роста на работе. Чаще об этом говорили мужчины (59% против 54% женщин). Работники до 35 лет видят возможности для профессионального развития чаще тех, кто старше (69%). Респонденты, чей доход выше 100 тысяч рублей, — чаще тех, кто зарабатывает меньше (65%). 3 из 10 россиян не видят перспектив профессионального роста на работе (28%).

Профессиональное развитие — дело личное. 40% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 34% россиян чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 47% россиян регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний. В подобных ситуациях чаще оказываются мужчины (55% против 41% среди женщин). Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей (56%). Впрочем, большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».

Время проведения опроса: 11—31 марта 2025 года.