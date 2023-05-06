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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 18:00

Каждый пятый мурманчанин испытывает тревогу из-за нейросетей

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, какие эмоции испытывают жители Мурманской области к нейросетям, как в целом относятся к развития искусственного интеллекта (ИИ), а также насколько часто пользуются нейросетями. 

В ходе опроса выяснилось, что большинство местных респондентов (70% опрошенных) в целом испытывают интерес к нейросетям. При этом каждый пятый или 23% опрошенных заявили, что развитие нейросетей вызывает у них тревогу. Ещё 11% местных жителей испытывают ещё более сильное чувство к нейросетям – они их пугают и вызывают страх. Радость из-за нейросетей чувствуют 20% опрошенных. Наибольший интерес к ИИ испытают работники стратегической и консалтинговой сферы, ИТ-специалисты и маркетологи. А вот негативные эмоции (тревогу, страх и злость) чаще всего посещают представителей сферы производства, бухгалтеров, финансистов, работников транспортной сферы и юристов.

Исследование показывает, что 18% опрошенных жителей региона относятся к развитию нейросетей негативно. 80% отмечают, что развитие ИИ может позитивно сказаться на общей ситуации в стране и мире. Ещё 6% настроены пока что нейтрально к нейросетям. Между тем треть местных жителей (30%) уверены, что есть угроза, что нейросеть может выйти из-под контроля человека. А вот больше половины горожан (65%) в целом верят в то, что ИИ находится под контролем человека. Остальные затруднились ответить.

Среди опасностей нейросети респонденты в основном называют такие:

•        нейросеть может стать инструментом в руках мошенников (66% опрошенных);

•        43% респондентов считают, что ИИ может лишить людей рабочих мест, профессий;

•        49% респондентов заявили, что из-за нейросети люди становятся более ленивыми;

•        26% уверены, что из-за ИИ люди глупеют;

•        14% верят, что нейросети могут нанести вред человечеству;

•        И лишь 6% не видят вообще никаких опасностей.

Польза, которую можно получить от нейросети по мнению респондентов:

•        Каждый второй опрошенный (63%) надеется, что нейросеть поможет им выполнять рутинные профессиональные задачи и позволяют сконцентрироваться на творчестве;

•        46% верят, что ИИ поможет выполнять интеллектуальные задачи;

•        Для 43% нейросеть – это новый вид развлечения;

•        60% надеются, что ИИ даст возможность делать новые научные открытия;

•        34% считают, что нейросеть делают людей более продуктивными;

•        40% уверены, что ИИ помогает в быту.

Также 30% местных опрошенных признались, что уже используют нейросети для работы и решения профессиональных задач. И в большинстве случаев (в 60%) люди остались довольны результатом работы ИИ. Для каких-либо личных целей нейросетями пользовались уже 64% местных жителей. Это самый высокие показатель по стране (в среднем 52% россиян пользовались ИИ).

Чаще всего люди просто хотели понять, как работает ИИ (79%). Каждый третий (30%) делал себе аватар для соцсетей, каждый четвёртый использовал нейросеть для учёбы (24%). Ещё 30% опрошенных с помощью ИИ писали тексты для соцсетей.

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