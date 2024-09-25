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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 14:00

Каждый пятый мурманчанин не имеет стартового капитала для бизнеса – «SuperJob»

Только каждый четвертый мурманчанин хотел бы заняться предпринимательской деятельностью. Главные причины нежелания заниматься предпринимательством — отсутствие стартового капитала и недостаток знаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из Мурманска, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

24% мурманчан хотели бы открыть свой бизнес, 26% не рассматривают такую возможность. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 11%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, ещё столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Мужчины чаще женщин рассказывали, что хотели бы иметь свое дело (27% против 21% соответственно).

Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 28%, а среди тех, кому более 45 лет, — 14%.

Чем выше доход, тем чаще граждане рассматривают возможность стать предпринимателем: 27% опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, — только каждый пятый.

Среди представителей распространенных профессиональных групп в открытии своего дела чаще заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (35%), снабженцы (29%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 23%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.

Наиболее популярные сферы для предпринимательства у респондентов, которые рассматривают возможность открыть своё дело, — торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование, причем торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, а производственное направление — мужчины.

Время проведения опроса: 6—29 августа 2024 года.

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