Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнёра к коллегам по работе

Каждый пятый мужчина и каждая шестая россиянка ревнуют вторую половину к коллегам противоположного пола, при этом мужчины склонны скрывать свои чувства чаще, чем женщины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3200 женщин и мужчин, состоящих в браке или отношениях с людьми, работающими в разнополых коллективах.

Мужчины несколько чаще испытывают ревность к коллегам своей партнёрши, чем женщины — к коллегам партнёра (19 и 16% соответственно). При этом среди мужчин больше склонных скрывать свои чувства: 8% респондентов признались, что ревнуют, но молчат, тогда как среди женщин ревнуют тихо лишь 5%. Предпочитают открыто проговаривать свои претензии по 11% представителей обоих полов.

Самые ревнивые — молодые мужчины. В деструктивном чувстве признался каждый пятый: 15% третируют своими подозрениями партнершу, а еще 5% страдают молча. Женщин же, открыто ревнующих своих мужчин к их сослуживицам, больше среди 35—45-летних (12%).

81% мужчин и 84% женщин утверждают, что ревность к коллегам вторых половин для них не свойственна: «Доверяю!»; «Не даёт повода»; «Если не веришь, зачем продолжать совместную жизнь?!».

Время проведения опроса: 20—29 октября 2025 года.