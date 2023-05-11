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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 12:00

Каждый пятый опрошенный мурманчанин сталкивался с задержкой зарплаты за последний год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как часто местные трудящиеся сталкиваются с задержкой зарплаты и по каким причинам это происходит.

Опрос жителей Мурманской области, проведенный hh.ru показал, что за последний год каждый пятый трудящийся в регионе (22%) сталкивался с задержками зарплаты. Из них, только 6% опрошенных однократно столкнулись с ситуацией несвоевременной выплаты зарплаты. А вот у 16% местных жителей задерживают зарплату постоянно. При этом у 78% местных респондентов пока не было проблем со своевременной выплатой зарплаты.

Чаще всего о задержках зарплаты сообщали в ходе исследования представители ресторанно-гостиничного бизнеса и общепита (каждый второй опрошенный из этой сферы или 48%). Каждый третий работник сферы искусства и массмедиа, а также строители также жаловались на постоянные задержки зарплаты за последний год.

Реже всего заявляли о задержках выплаты денег представители сферы науки и образования, а также юристы, медики и специалисты в сфере закупок и тендерных процедур.

Примечательно, что в каждом третьем случае мурманские работодатели, которые задерживали выплату зарплаты, вообще никак не объясняли почему это происходит. Об этом заявили 33% местных трудящихся, не получивших свои деньги вовремя. Ещё в 37% случаев работодатели, задерживающие выплату зарплат своим работникам, объяснили эту проблему внутренними финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. У каждой шестой местной компании (17%) случились внешние финансово-экономические проблемы, в связи с этим работодатели задержали выплату зарплат своим сотрудникам. В 18% случаев работникам объяснили несвоевременную выплату денег бухгалтерскими ошибками и ещё в 9% случаев - проблемами на стороне зарплатного банка-партнёра.

Про внутренние финансово-экономические проблемы в деятельности компании чаще всего заявляли работодатели из сферы финансов и бухгалтерии, строительства и юридической области. Из-за внешних финансовых осложнений вынуждены были задерживать выплату зарплаты чаще других представители сферы продаж, маркетинга и консалтинга. О проблемах на стороне зарплатного банка-партнёра чаще всего заявляли ИТ-компании, а вот на бухгалтерские ошибки ссылаются чаще всего работодатели из сферы рекламы и обслуживания клиентов.

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