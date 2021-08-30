Каждый пятый планирующий обучение надеется, что курсы помогут сменить работу

47% россиян намерены в течение ближайшего года получить дополнительное образование, пройти курсы или тренинги за свой счёт, почти каждый пятый из них — чтобы сменить работу. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Повысить квалификацию самостоятельно, без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% россиян. Из них 36% видит свою цель в улучшении собственных профессиональных навыков, 22% — в расширении знаний, а каждый пятый (20%) — в личностном росте. Ещё 19% хотели бы таким образом сменить профессию или сферу деятельности. 6% рассчитывает на рост зарплаты, а 5% — на повышение в должности.

28% экономически активных россиян в ближайшее время не собираются учиться за свой счёт. Из них 41% объясняет это дороговизной обучения и нехваткой средств, 13% признается в отсутствии желания, каждый десятый жалуется на нехватку времени. 8% убеждены, что все необходимые знания у них уже есть, а 6% не видит в обучении никакого смысла. По 2% объясняют неготовность учиться за свой счёт сложностями с выбором направления, а также собственной ленью, плохим здоровьем или слишком «взрослым», по их мнению, возрастом.

Готовность к обучению за свой счёт чаще демонстрирует молодёжь до 24 лет (52%), среди опрошенных старше 45-ти желающих всего 42%.