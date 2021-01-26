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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 18:00

Каждый пятый работодатель хочет знать, откуда работают удалённые сотрудники

Почти каждый пятый работодатель считает, что удалённый сотрудник должен информировать своего руководителя, откуда именно он работает, — из дома, с дачи или, к примеру, из Сочи. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»,  изучив, насколько свободны дистанционные сотрудники в своих перемещениях, после опроса представителей 1000 работодателей, в компаниях которых используется дистанционная работа, и 1600 удаленных сотрудников их всех округов страны.

Большинство работодателей (70%) не требует от специалистов, работающих вне офиса, отчёта об их местонахождении. Судя по комментариям опрошенных, гораздо важнее то, справляется ли сотрудник с дистанционной работой.

В 19% компаний считают, что удалённый сотрудник обязан сообщать о своём местонахождении руководителю. Рабочее время оплачивается, поэтому нельзя превращать его в несанкционированный отпуск, для работы важен качественный интернет-сигнал, кроме того может потребоваться присутствие сотрудника на переговорах или в офисе, комментируют работодатели.

По данным опроса среди удаленных сотрудников, о своем месте работы работодателям сообщают 28%, причём от 11% этого требует руководство, а 17% уведомляют начальников по собственной инициативе. Как правило, последние объясняют такую предупредительность хорошими отношениями с руководителем либо нежеланием создавать потенциально конфликтные ситуации. Мужчины добровольно информируют работодателя о своем местонахождении чаще женщин (19 и 16% соответственно), а старшее поколение — чаще молодёжи (20% среди респондентов старше 45 лет и 15% среди сотрудников моложе 24 лет).

Большинство же дистанционных сотрудников (72%) не уведомляет своего руководителя о том, где они находятся территориально в рабочее время. Впрочем, на удалёнке 71% предпочитает работать из дома. И это при том, что отдельное помещение для работы (кабинет в одной из комнат квартиры или дома, на утеплённом балконе или лоджии) имеют лишь 37% удалённых сотрудников.

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