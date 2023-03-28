Каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых

Чаще всего компании привлекают самозанятых для выполнения работ по проектированию, разработке ПО и перевозке грузов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Как и в прошлом году, услугами россиян со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания. Чаще всего самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

Сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (23%).

Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).

Время проведения опроса: 1—23 марта 2023 года.