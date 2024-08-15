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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 14:00

Каждый пятый родитель считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жёсткими

6 из 10 родителей абитуриентов-2024 считают, что целевое обучение даёт шанс получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 родителей выпускников 11 классов, поступающих в вузы.

В этом году заработал новый механизм целевого приема в российские вузы: процедура стала более понятной и прозрачной. 44% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе: узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

Как относятся к целевому обучению родители: 6 из 10 считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого — это, в первую очередь, жёсткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства (80%). А те опрошенные, чьи дети не рассматривали такой вариант, чаще говорят о строгих условиях договоров (35%).

Время проведения опроса: 1 июня — 12 августа 2024 года.

 

 

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