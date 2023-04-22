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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 18:00

Каждый пятый родитель сообщил, что ребёнок собирается работать на летних каникулах

О намерении детей подрабатывать этим летом сообщили 19% родителей. Чаще всего подростки претендуют на работу курьерами, промоутерами, кухонными работниками, официантами и помощниками вожатых. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей детей от 14 до 17 лет.

Каждый пятый родитель (19%) сообщил, что его ребёнок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — делятся опрошенные. Сегодня о готовности подростков работать летом родители сообщают чаще, чем в 2022 и 2021 годы (+4 п.п.).

Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.

Провести лето с пользой для будущей карьеры — отличная идея. Чем раньше школьники определятся с выбором профессии, тем больше у них шансов на успех.

Время проведения опроса: 4—18 апреля 2023 года.

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