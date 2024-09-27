Каждый пятый россиянин до 34 лет считает, что сейчас в школах учат лучше, чем 10 лет назад

По мнению россиян, лучше всего школа тренирует память и внимание. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, во время которого выясняли отношение общества к системе школьного образования, опросив 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

С критикой среднего образования выступил каждый второй россиянин: 48% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Это много, однако приверженцев такой точки зрения в целом стало меньше: 64% в 2015 году, 51% — в 2020-ом. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (57%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже».

10% россиян отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне что и 10 лет назад. 13% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, — каждый пятый в возрасте до 34 лет.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл — 3,2 и 3,0 соответственно по 5-балльной шкале), хуже — критическое мышление и практические навыки (2,6 и 2,7 балла соответственно).

6 из 10 россиян уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убежденности в несостоятельности знаний и навыков выпускников растет с возрастом опрошенных.

17% граждан более оптимистичны, по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся, но уверенных в этом стало меньше (минус 7 п.п. по сравнению с результатами опроса 2020 года).

Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание: по мнению россиян, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (26%), обучение финансовой грамотности (15%), логике (12%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек — шитье и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению россиян, важна компьютерная грамотность (8%). По 7% респондентов — за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формирования коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

«SuperJob» активно работает с детьми школьного возраста, помогая с выбором профессионального пути.

Время проведения опроса: 9—22 сентября 2024 года.