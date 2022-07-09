Каждый пятый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими

Дружбой с руководством могут похвастаться 19% россиян, они же чаще всего убеждены, что такие взаимоотношения положительно сказываются на рабочем процессе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый работающий россиянин (19%) охарактеризовал свои отношения со своим руководителем скорее дружескими, а 72% — скорее деловыми. При этом респонденты, которые дружат с начальником, намного чаще убеждены в пользе таких отношений для работы, чем те, кто соблюдает субординацию (73% против 44%).

В целом же каждый второй (48%) убежден, что дружба с начальником помогает рабочему процессу, тогда как каждый третий (31%) считает, что мешает.

Мужчины рассказывали о приятельских отношениях с руководством чаще женщин. И тех, кто думает, что дружба с руководителем помогает работе, среди представителей сильного пола также больше.

Опрошенные до 34 лет дружат с начальством чаще более зрелых россиян. Мнение о положительном влиянии приятельских отношений на рабочий процесс также чаще разделяют более молодые респонденты.

Можно ли сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником? 7 из 10 россиян уверены, что это возможно, и лишь 12% убеждены в обратном. В том, что в таких обстоятельствах можно остаться приятелями, чаще убеждены мужчины (73% против 64% среди женщин).