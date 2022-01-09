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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.22 12:00

Каждый пятый россиянин не доволен полученными на Новый год подарками

19% россиян не понравились подарки, которые они получили на Новый год. Каждый третий не довольный презентами хотел бы вернуть их в магазин. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, получивших подарки на Новый год.

82% россиян довольны своим новогодним подаркам: 48% однозначно рады, еще 33% скорее довольны. Больше всего радуются полученным на праздник смартфонам, а также подаркам в финансовом эквиваленте: «Получила в подарок деньги и вполне довольна подарком! Сама выберу, что мне необходимо в новом 2022 году». Женщин, однозначно и скорее довольных подарками, больше, чем мужчин: 86% против 78% соответственно. Женщины радовались украшениям, мужчины — технике и электронике, а также искренним знакам внимания: «Улыбкам своих детей»; «Не подарок делает тебя довольным или счастливым, а окружение тех людей, кому ты небезразличен».

Практически каждый пятый не рад полученным презентам: 11% скорее недовольны ими, 8% категорично недовольны. Чаще всего критиковали сладости, чайные наборы и одежду с новогодней символикой (свитера, пижамы).

Рассказывая о судьбе ненужных подарков, 37% россиян сказали, что оставят их себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый (22%) передарит непонравившуюся вещь, таковых в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

35% россиян хотели бы иметь возможность вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних презентов.

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