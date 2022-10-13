Каждый пятый россиянин не покупает продукты, если срок их годности наполовину истёк

Требования по остаточному сроку годности продуктов при поставке в торговые сети, возможно, будут ослаблены. Если соответствующее решение будет принято, это может ощутить на себе каждый пятый россиянин: 20% граждан привыкли оставлять товар на магазинной полке, если до окончания его срока хранения остаётся менее половины указанного периода. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Производители и поставщики продуктов питания обратились в Минпромторг с просьбой снизить требования по остаточному сроку годности при поставке в торговые сети. Сегодня крупные сети требуют, чтобы при поставке продовольственных товаров до конца их срока годности оставалось 60—65% указанного периода. Производители же предлагают установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и в 50% для продуктов годностью до 12 месяцев.

Большинству россиян информация о дате производства продуктов питания и напитков критична. Покупая продовольственные товары, 62% россиян всегда проверяют срок годности, ещё 23% чаще проверяют, чем нет. Редко смотрят на дату изготовления 13% опрошенных. Никогда этого не делают только 2%.

Если продукт годен несколько месяцев, а до окончания срока его хранения осталось менее 10%, 27% опрошенных не станут его покупать. Заметив, что осталось менее четверти срока, от приобретения откажутся 14%, что менее трети — 8%. Ещё 12% россиян оставят товар на полке, если истекло более половины указанного на упаковке времени. Даже когда до окончания срока годности остается менее двух третей времени, товар не покупает 2% опрошенных, когда менее трех четвертей — 6%: «Всегда ищу свежайшее».

Тех, кто всегда проверяет срок годности продуктов, среди женщин больше, чем среди мужчин (69% против 55% соответственно). Женщины более требовательны и к срокам годности продуктов.