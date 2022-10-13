Впервые в Мурманской области появилась детская инновационная студия «Open Space» при поддержке Кольской АЭСЖители СЗФО стали хуже оценивать свои шансы на успешное трудоустройство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 18:00

Каждый пятый россиянин не покупает продукты, если срок их годности наполовину истёк

Требования по остаточному сроку годности продуктов при поставке в торговые сети, возможно, будут ослаблены. Если соответствующее решение будет принято, это может ощутить на себе каждый пятый россиянин: 20% граждан привыкли оставлять товар на магазинной полке, если до окончания его срока хранения остаётся менее половины указанного периода. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Производители и поставщики продуктов питания обратились в Минпромторг с просьбой снизить требования по остаточному сроку годности при поставке в торговые сети. Сегодня крупные сети требуют, чтобы при поставке продовольственных товаров до конца их срока годности оставалось 60—65% указанного периода. Производители же предлагают установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и в 50% для продуктов годностью до 12 месяцев.

Большинству россиян информация о дате производства продуктов питания и напитков критична. Покупая продовольственные товары, 62% россиян всегда проверяют срок годности, ещё 23% чаще проверяют, чем нет. Редко смотрят на дату изготовления 13% опрошенных. Никогда этого не делают только 2%.

Если продукт годен несколько месяцев, а до окончания срока его хранения осталось менее 10%, 27% опрошенных не станут его покупать. Заметив, что осталось менее четверти срока, от приобретения откажутся 14%, что менее трети — 8%. Ещё 12% россиян оставят товар на полке, если истекло более половины указанного на упаковке времени. Даже когда до окончания срока годности остается менее двух третей времени, товар не покупает 2% опрошенных, когда менее трех четвертей — 6%: «Всегда ищу свежайшее».

Тех, кто всегда проверяет срок годности продуктов, среди женщин больше, чем среди мужчин (69% против 55% соответственно). Женщины более требовательны и к срокам годности продуктов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада обсудили предложения Мурманской областной Думы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика