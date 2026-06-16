Каждый пятый россиянин пока не готов отказаться от пластика

Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды, против — каждый пятый. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

81% россиян по-прежнему готов отказаться от пластиковой посуды: однозначно — 36%, ещё 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. За год число согласных отказаться от пластика стало чуть меньше (на 3 процентных пункта). Россияне готовы отказаться от пластика, но, как выяснилось, с его переработкой в стране все непросто, и экономически активные граждане замечают, что их потенциальные усилия по раздельному сбору мусора не имеют логического завершения в виде реальной переработки.

Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82 и 81% соответственно). При этом молодёжь остаётся наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с ПЭТ-посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 75%.

19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды (4% — категорически, 15% — скорее не готовы). Их аргументы: «Альтернативу лучше пока не придумали. Нужно не отказываться от пластика, а придумать, как его перерабатывать»; «А вы готовы мыть посуду после шашлыков на даче?»; «Покупаем почти все в пластике — от этого не уйти».

Время проведения опроса: 29 мая — 8 июня 2026 года.