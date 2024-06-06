Каждый пятый россиянин придерживается финансовой стратегии «больше тратить»

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Распределение сторонников разных финансовых стратегий за год серьёзно изменилось: количество сторонников идеи «больше тратить» максимально (21%), а у идеи «больше экономить», соответственно, — приверженцев стало меньше (39%).

Изменения коснулись и стратегии сбережений: копят «на чёрный день» сейчас чуть реже, чем в прошлом году (хотя это по-прежнему самая популярная цель), а на отдых и приобретение недвижимости — чуть чаще. Таким образом, в топ-5 популярных целей накопления у россиян — создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (23%), недвижимость (21%), будущее детей (16%), пассивный доход (14%).

Каждый третий россиянин, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 россиян — до 10% дохода.

Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины в качестве целей сбережений чаще называли путешествия и медицинские услуги.

Россияне до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — «на черный день», среди них также больше сторонников стратегии «больше экономить».

В приоритете у россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей долгосрочные цели: финансовая подушка безопасности, будущее детей, жизнь на пенсии. Россияне с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей (техники, мебели и проч.).