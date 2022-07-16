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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.22 18:00

Каждый пятый россиянин скрывает дату своего рождения от коллег

Традиция дарить подарки именинникам от трудовых коллективов становится менее популярной. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По словам 6 из 10 россиян, коллегам известна дата их рождения (63%): у 47% это не вызывает негатива, а 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении. Лишь 1 из 5 работающих россиян (19%) рассказал, что коллеги не в курсе, когда у него день рождения.

О том, что в их компании принято дарить коллегам подарок на день рождения от коллектива, рассказали 63% работающих россиян. При этом 44% эта традиция нравится, а 19% — нет. 28% опрошенных сообщили, что дарить подарки сослуживцам у них не принято. Дарить и получать подарки от коллег в день рождения больше нравится женщинам, чем мужчинам. Не одобряют эту традицию чаще всего опрошенные от 35 до 44 лет. За 2 года число сторонников вручения коллегам подарков на день рождения сократилось.

О том, что у них в компании принято угощать коллег в свой день рождения, рассказали 73% работающих россиян, однако только 46% эта традиция нравится, тогда как 27% — нет. Каждый пятый опрошенный сообщил, что в их компании нет такой практики. «Накрывать поляну» особенно не любят респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Как относятся к собственному дню рождения россияне? Каждый второй — положительно: 29% любят этот праздник, а еще 23% он просто нравится. Респонденты признаются, что им приятно слышать теплые слова, получать подарки и знаки внимания. Напротив, 12% не испытывает подобных чувств в отношении этого дня: 9% он не нравится, а 3% его ненавидят. Судя по комментариям, чаще всего опрошенных заставляет грустить осознание собственного возраста, а также необходимость организовывать какой-либо праздник для близких и коллег. Каждому третьему (36%) все равно: «День как день, только звонков больше».

Теплые чувства к собственному дню рождения чаще испытывают женщины (в общей сложности 55% против 50% среди мужчин). Тех, кто радуется своему дню рождения, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди россиян старше 45-ти (55% против 50%). За 8 лет, тех, кто испытывает позитивные эмоции по поводу своего дня рождения, стало на четверть меньше.

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