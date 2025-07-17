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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 14:00

Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске

Каждый пятый россиянин скучает по своей работе, находясь в отпуске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют россиянки.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): «Скучно. Привычка ходить на работу».

Однако, большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!».

Время проведения опроса: 23 июня — 10 июля 2025 года.

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