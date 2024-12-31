Каждый пятый россиянин уже прочёл астрологический прогноз на 2025 год

Каждый пятый россиянин уже изучил астрологический прогноз на 2025 год: доверяющих и скептиков примерно поровну. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из всех округов страны.

Большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год (79%). Каждый пятый россиянин (21%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 11% — скорее нет.

Мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 (22 и 20% соответственно), однако скептиков среди представителей сильного пола больше (13% против 9% среди женщин).

Россияне в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них в 2,5 раза реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди россиян с доходов от 100 тысяч рублей в месяц (93%).

Время проведения опроса: 23—26 декабря 2024 года.