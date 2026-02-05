Каждый пятый россиянин в последний год не получил доплату за переработку

Отсутствие доплаты за сверхурочные либо недостаточные выплаты за переработку в течение последнего года констатирует каждый пятый (20%) работающий россиянин, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Вообще без всякой доплаты за сверхурочные в данный период работал каждый седьмой (14%), незначительные выплаты за переработку получили 6% респондентов, показывают результаты исследования, опубликованные во вторник на сайте организации.

Как отмечает finmarket.ru, ещё более четверти (27%) участников опроса сообщили, что за последние 12 месяцев им приходилось работать сверхурочно, за что была получена соответствующая доплата, отмечают социологи.

Согласно опросу, каждый второй работающий россиянин (52%) отметил, что за последний год не имел сверхурочных работ, оставшиеся (1% респондентов) затрудняются сказать что-либо определенное по данному поводу.

По данным ВЦИОМ, возможные изменения в Трудовом кодексе РФ, предусматривающие повышение вдвое максимальной продолжительности сверхурочных работ за год - со 120 до 240 часов, вызывают одобрение почти у каждого третьего работающего россиянина (31%), об отрицательном отношении к данной идее говорят 41% респондентов, еще каждому четвертому (26%) - все равно и оставшиеся 2% опрошенных затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 18 января 2026 года среди 662 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих по найму.