Каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 100 тысяч рублей, мечтает выучить китайский

4 из 10 россиян хотели бы выучить английский язык. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

38% россиян хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 5% опрошенных.

По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 1% — на арабском. Ещё 5% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

13% россиян категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.

С увеличением уровня доходов опрошенных растёт интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Время проведения опроса: 10—13 августа 2024 года.