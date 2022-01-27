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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.22 18:00

Каждый пятый соискатель в СЗФО боится не найти работу из-за возрастной дискриминации

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, кто из соискателей и из каких сфер больше всего боится попасть под возрастную дискриминацию по время поиска работы.

Опрос показал, что 20% опрошенных жителей СЗФО бояться не найти работу из-за возраста. Наибольшая доля тех, кто боится не найти работу из-за возрастной дискриминации среди юристов (каждый третий опрошенный или 33%), а также работники банковской сферы и финансисты (32%), и представители ресторанно-гостиничного бизнеса. Близко к ним по уровню боязни попасть под возрастную дискриминацию стоят работники транспортной сферы и топ-менеджеры (по 27% опрошенных).

С другой стороны, меньше всего боятся не найти работу из-за возраста представители медицинской сферы (10%) и работники сферы искусства и масс-медиа (12%), на третьем месте – работники сферы образования (15%) (подробно на диаграмме).

Исследование показывает, что в бОльшей степени начинают испытывать страх не найти работу из-за возрастных предубеждений у работодателей соискатели в возрасте от 45 лет (65), а также более 70% кандидатов 55 лет и старше. При этом каждый пятый опрошенный в возрасте от 35 до 44 лет также боится возрастной дискриминации на рынке труда. Молодые соискатели и студенты до 21 лет в 13% случаев также опасаются возрастных ограничений. Наименьшая доля тех, кто переживает не найти работу из-за возраста среди соискателей от 26 до 34 лет (лишь 4%).

При этом возрастной вопрос при трудоустройстве беспокоит как мужчин (23%), так и женщин (24%) в равных долях. При этом с точки зрения должности опрос показал, что чаще подвержены страху возрастной дискриминации респонденты на руководящих должностях, чем рядовые специалисты: 28% против 22%.

«Несмотря на достаточно большой спрос на работников и реальный дефицит кадров в ряде сфер, мы видим, что возрастная дискриминация продолжает жить. Служба исследований hh.ru не так давно проводила опрос, где задала всем участникам опроса прямой вопрос, рассматривают ли они резюме кандидатов пенсионного возраста. Выяснилось, что каждый третий опрошенный представитель компании, не рассматривает такие резюме в принципе. На вопрос о готовности нанимать кандидатов пенсионного возраста 34% ответили, что не готовы. Самыми частыми причинами у работодателей, которые не готовы брать на работу возрастных сотрудников были:

•       Такие сотрудники менее гибкие в работе, более стереотипны в мышлении, излишне привержены своему опыту, который мешает обучаемости новому — 44%;

•     У нас молодой коллектив, работники пенсионного возраста не впишутся в нашу корпоративную культуру — 33%;

•        Такие сотрудники не обладают психологической гибкостью для адаптации к новому, а в нашей работе это очень важно — 33%;

•        Такие сотрудники слабо ориентируются в современных технологиях, а в нашей работе это очень важно — 31%;

Подчеркнем ещё раз: это мнение тех, кто принципиально не нанимает сотрудников пенсионного возраста (независимо от их реального опыта работы с ними). Так или иначе есть реальность, которая говорит нам, что рынок труда достаточно быстро становится рынком соискателей 45+ и старше. Из-за нехватки молодого населения в ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком «зрелого соискателя». Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и чаще рассматривать резюме из старших групп (а именно 45+). Такое положение вещей может поменять требования ко всем соискателям, а также подходы найма», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

 

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