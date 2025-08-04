Каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

6 из 10 российских офисов оснащены камерами. Каждый пятый работник, работающий под камерами, против такого контроля. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 сотрудников офисов, где установлены камеры наблюдения.

В 6 из 10 российских компаний (62%) установлены камеры видеонаблюдения. За 12 лет число работодателей, в офисах которых установлены камеры, увеличилось в 1,5 раза.

К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 30% — позитивно, у 45% их наличие не вызывает раздражения. При этом россиянки чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно (53% против 39%), а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.

Негативно оценивает офисный видеоконтроль каждый пятый сотрудник, вынужденный трудиться под камерами (20%).

Работники стали лучше относиться к видеонаблюдению в офисе — доля тех, кто воспринимает его положительно, выросла на 7 п.п. по сравнению с результатами аналогичного опроса 2013 года.

Время проведения опроса: 25 июня — 21 июля 2025 года.