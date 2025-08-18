Сильнее всего привязаны к своей работе представители творческих и социально значимых профессий, а также те, чья деятельность связана с высокой вовлеченностью в процессы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (30%) и учителей (29%). Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (23%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 23%).

Реже всего скучают по работе бухгалтеры (12%), маркетологи (13%) и системные администраторы (13%).

В целом же каждый пятый трудоустроенный россиянин грустит по работе в отпуске.

Время проведения опроса: 1—12 августа 2025 года.