Каждый пятый трудоустроенный россиянин грустит по работе в отпуске
Сильнее всего привязаны к своей работе представители творческих и социально значимых профессий, а также те, чья деятельность связана с высокой вовлеченностью в процессы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (30%) и учителей (29%). Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (23%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 23%).
Реже всего скучают по работе бухгалтеры (12%), маркетологи (13%) и системные администраторы (13%).
В целом же каждый пятый трудоустроенный россиянин грустит по работе в отпуске.
Время проведения опроса: 1—12 августа 2025 года.