Каждый пятый трудящийся в СЗФО считает, что условия труда на работе небезопасны

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, что 20% опрошенных трудящихся жителей регионов Северо-Запада не считают условия труда на своих рабочих местах безопасными.

В разрезе других регионов страны меньше других уверены в безопасности условий труда на своей работе жители Тюменской области (29%), Красноярского края и Новосибирской области (по 25% в каждом регионе). Жители СЗФО оказались на 3 месте в рейтинге по числу респондентов, считающих, что условия труда на их работе небезопасны после трудящихся в Северо-Кавказском ФО (26%) и Сибирском ФО (24%).

При этом 75% трудящихся на Северо-Западе в целом уверены в безопасности своего рабочего места, из них 28% точно уверены, что условия труда на работе безопасны, а 47% пока не видят проблем с этим. Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий меньше других уверены в безопасности условий труда на своей работе врачи, медперсонал и фармацевты: 36% опрошенных представителей этой сферы ответили негативно и выразили обеспокоенность. Близко к ним стоят представители транспортной сферы (32% опрошенных ответили негативно). На третьем месте небезопасности условий труда – представители рабочих профессий (30%). Близко к ним оказались по доле негативных ответов и обеспокоенности текущей ситуации представители производственной сферы (26%).

С другой стороны, чаще других отмечали, что условия труда на их работе полностью безопасны представители сферы «Наука и образование» (91% опрошенных представителей сферы дали положительные ответы). На втором месте по ощущению безопасности на рабочем месте – HR-специалисты и тендерные специалисты (по 86% в каждой области), а также представители сферы «Туризм, рестораны, гостиницы» (85%).

В ходе исследования также выяснилось, что мужчины-респонденты чаще, чем женщины отмечали низкие условия труда и безопасность на рабочем месте: 20% среди мужчин против 15% среди женщин.