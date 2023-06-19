Каждый пятый участник ЕГЭ по литературе, химии и истории в Мурманской области справился с заданиями на 81 балл и выше

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области.

«Хочу отметить, что школьники Мурманской области показывают высокий уровень знаний. На сегодняшний день уже 11 ребят из школ Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Корзуново и Гаджиево набрали максимальные 100 баллов по русскому языку, литературе, истории и физике», – поделился глава региона.

Говоря о первых итогах обязательного периода сдачи ЕГЭ, губернатор отметил возросшее число высокобалльников в Мурманской области. Так, каждый пятый школьник справился с заданиями по литературе, химии и истории на 81 балл и выше. А количество ребят, которые набрали более 81 баллов по географии в этом году стало в 2 раза больше.

Губернатор поздравил юных северян с отличными результатами и поблагодарил педагогов, которые готовили выпускников, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru