Каждый пятый житель СЗФО недоволен своим графиком работы

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих соискателей из регионов СЗФО и выяснила, о каком графике они мечтают.

63% жителей СЗФО работают по общепринятому графику пять через два дня, ещё 8% - два через два, ещё 8% - шесть через один.

График 16% опрошенных в СЗФО не вписывается в стандартные варианты, это самозанятые, а также те, кто работает в свободном режиме или 1/1, 2/1, 3/1. Больше всего представителей с нестандартным графиком работы оказалось в сфере искусства и масс-медиа (33%), а также среди строителей и транспортников (по 23%).

Нынешний график работы устраивает 79% жителей СЗФО, остальные 21% хотят его поменять. Больше всего недовольных своим графиком – среди представителей профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Административный персонал» и «Юристы».

Интересно, что среди недовольных своих графиком 38% жителей СЗФО предпочли бы работать шесть дней в неделю и только один день отдыхать. 38% жителей СЗФО хотели бы работать в формате четырёхдневки. Больше других хотят перейти на четырёхдневку студенты на подработке и административный персонал.

В остальном: 38% респондентов на Северо-Западе страны предпочти бы вариант работы пять через два, и лишь 21% - за вариант два через два.