Каждый пятый житель СЗФО останется без новогоднего корпоратива, ещё 23% не знают, что решила компания по поводу праздников на работе

56% жителей СЗФО, прошедших опрос, признались, что у них в этом году будут отмечать новогодний корпоратив, в противовес им 20% не получат никакого праздника на работе в этом году, а 23% заявили, что их компании тянут с решением этого вопроса. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела совместно с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter).

В топ-4 причин почему жители СЗФО не смогут отпраздновать новогодний корпоратив в этом году вошли: «Не позволяет эпидемиологическая обстановка» (67% ответов). Интересно, что это самый высокий показатель по стране, для сравнения в среднем россияне выбирали этот пункт в 53% случаев.

Отсутствие финансовой возможности провести корпоратив у компании - 26% жителей СЗФО лишись возможности отпраздновать приближение 2022 года именно по этой причине.

При этом у 7% опрошенных в регионах СЗФО в принципе нет традиции проводить корпоративы в конце года. Интересно, что этот вариант чаще других выбирали респонденты, в которых наибольшее число сотрудников в компании мужчины, а также респонденты молодого возраста до 24 до 44 лет (22% опрошенных).

«В целом традиция празднования новогодних корпоративов, судя по данным опросов прошлых лет, медленно, но верно закрепляется в компаниях даже несмотря на пандемию. Так, в ходе опроса 2014 года о традиции никогда не праздновать заявили 13% опрошенных в целом по России, в 2017 году уже меньше - 11%, из них на СЗФО приходилось около 15% «отказников». В этом году мы видим, что доля таких компаний в СЗФО уменьшилась до 7%, судя по ответам респондентов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Отметим, что вариант ответа «Сотрудники массово отказались посещать корпоратив» не нашел отклика у жителей СЗФО вообще и набрал меньше 1% ответов, в отличие от других регионов. Так, больше других отказываются вместе с коллегами отметить окончание 2021 года жители Сибири (10%) и Урала (5%).