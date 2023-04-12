Каждый пятый житель СЗФО покидает компанию во время испытательного срока

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сталкивались ли соискатели с испытательным сроком, как при этом менялся оклад, как много кандидатов доходят до конца и получают долгожданное трудоустройство, а также нужен ли вообще испытательный срок.

66% работников из регионов СЗФО сталкивались с испытательным сроком. У каждого четвёртого (26%) при трудоустройстве не было испытательного срока. Наиболее высокая доля тех, кто трудоустраивался без испытательного срока среди работников сферы науки и образования (почти каждый третий (31%)), строителей (каждый четвертый (26%)), рабочие и занятые в сфере туризма (по 23%).

При этом половина (47%) проходивших испытательный срок в регионах СЗФО отметили, что оклад в это время у них был меньше. Каждый четвёртый (25%) не получал премию при прохождении испытательного срока. И лишь треть опрошенных в СЗФО (35%) заявили, что их зарплата на испытательном сроке соответствовала той, что они получают сейчас. При этом отметим, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает, что период испытательного срока может служить основанием для установления более низкого размера оплаты труда, либо не установления заработной платы работнику.

Опрос также показал, что 2 из 3 (62%) респондентов в СЗФО всегда успешно проходили испытательный срок. Большинство (от 70% и выше) строителей, юристов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, занятых на производстве и в сельском хозяйстве.

Каждый пятый (23%) покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет (24%), рабочий и административный персонал (по 29%), а также продавцы и молодые специалисты без опыта (по 27%).

При этом 15% соискателей на Северо-Западе либо не справляются, либо не доходят до конца испытательного срока по разным причинам. Это самый высокий показатель по России (10% по стране).

При этом 55% жителей СЗФО считают, что испытательный срок нужен и работодателю, и соискателю. 15% верят, что испытательный срок нужен только работодателю, так как ему необходимо убедиться, что этот сотрудник хорошо справляется с обязанностями, 10% - нужен соискателю, так как ему самому важно понять, подходящая ли эта работа. А 18% считают это пустой тратой времени.

Говоря о продолжительности испытательного срока, 70% считают, что одного месяца достаточно, 7% считает, что нужно два месяца, и только 4% согласны со стандартным сроком продолжительностью три месяца.