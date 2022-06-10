Каждый пятый житель СЗФО увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий в стране и мире

Среди соискателей из регионов СЗФО свои зарплатные ожидания за последнее время увеличил 21% опрошенных. Из них 58% подняли свои требования к заработной плате на 10000 рублей и более, ещё 30% местных жителей хотят теперь получать - на 5000–10000 рублей больше.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, повлияли ли события последних месяцев на зарплатные ожидания россиян: выяснилось, что лишь четверть (26%) респондентов увеличили свои финансовые требования к работодателю. При этом среди жителей СЗФО доля людей, увеличивших зарплатные ожидания чуть ниже, чем в среднем по стране – 21%.

На фоне последних геополитических событий 26% российских соискателей увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, причем среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий. Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего – в Липецкой области (9%). Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%) (наглядно на диаграмме).

Среди соискателей из регионов СЗФО свои зарплатные ожидания за последнее время увеличил 21% опрошенных. Из них 58% подняли свои требования к заработной плате на 10000 рублей и более, ещё 30% местных жителей хотят теперь получать - на 5000–10000 рублей больше. 1% подняли запросы на доход в пределах 5000. Ещё 10% решили просто не указывать зарплату в резюме. Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10000 рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%.