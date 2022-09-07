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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.22 14:00

Каждый россиянин «задолжал» 85 тысяч рублей в ипотеку

Ипотека – инструмент не только покупки жилья, но и фиксации цен, что стало особенно актуальным вопросом с учетом роста стоимости в полтора раза за два года. Эксперты Циан и hh.ru посчитали, какова задолженность россиян в каждом регионе России за ипотеку.

Для расчётов был принят первый взнос в 15% от средней стоимости квартиры на вторичном рынке, остальная сумма была взята в ипотеку на срок 23 года (средний срок кредитования по РФ, согласно данным ЦБ РФ). В качестве предмета покупки – квартира на вторичном рынке площадью 54 кв. метров. В расчёт рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам «на руки» и стоимость жилья на вторичном рынке от «Циан» в городах с населением от 500 тысяч человек.

Общая задолженность россиян по ипотеке превысила 12,5 трлн рублей. В пересчёте на каждого жителя РФ, каждый россиянин, вне зависимости от возраста, должен банкам 85 тысяч рублей, а с учётом только городского населения (без проживающих в сельской местности) – 113,7 тысячи рублей.

Самая большая «задолженность» у городских жителей малонаселенных регионов: более 200 тысяч рублей на каждого жителя ЯНАО, Якутии и Чукотского АО. Менее 50 тысяч рублей долга на каждого городского жителя - в Крыму и Севастополе, а также ряде республик Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан), где в целом ипотечное кредитования развито не так активно.

В регионах СЗФО наибольшие ипотечные долги в 2022 году зафиксированы в НАО (более 168 тысяч рублей), в Ленобласти (более 154 тысяч) и в Петербурге (более 149 тысяч рублей). Меньше других долги по ипотеке у жителей Псковской области (до 78 тысяч) и Новгородской области (до 83 тысяч) (наглядно показано в таблице).

 

Регион

Количество ипотек за полгода на одного жителя в 2022 году

"Задолженность" каждого жителя РФ по ипотеке, тыс. р. в 2022 году

Кол-во ипотек в I полугодии, тыс.

Динамика сделок за год

Объем ипотечного кредитования в I полугодии, млрд р.

Динамика за год

Все население РФ

Только городское

Все население РФ

Только городское

2021

2022

2021/2022

2021

2022

2021/2022

РФ

270

202

85,1

113,7

936,8

544,8

-42%

2 693,5

1 879,8

-30%

ЦФО

308

253

101,0

123,1

233,3

130,9

-44%

919,7

614,5

-33%

Белгородская область

356

232

56,2

86,2

7,8

4,3

-45%

18,6

13,0

-30%

Брянская область

358

249

56,0

80,6

5,8

3,3

-44%

14,1

8,9

-36%

Владимирская область

326

253

59,5

76,7

8,0

4,1

-48%

18,1

11,7

-35%

Воронежская область

276

189

66,3

96,8

14,8

8,4

-43%

32,9

23,8

-28%

Ивановская область

350

286

50,5

61,6

4,7

2,7

-43%

10,5

7,3

-31%

Калужская область

293

220

88,3

117,8

7,0

3,6

-48%

19,3

12,1

-37%

Костромская область

260

192

63,6

86,3

3,8

2,2

-41%

7,7

5,5

-28%

Курская область

340

233

58,4

85,3

5,5

3,2

-42%

12,9

9,6

-26%

Липецкая область

369

233

56,0

88,7

6,1

3,1

-49%

13,7

8,8

-36%

Московская область

279

219

129,0

164,3

54,8

30,6

-44%

233,2

160,2

-31%

Орловская область

298

199

65,9

98,9

4,4

2,4

-46%

10,2

6,5

-36%

Рязанская область

292

208

73,9

103,5

7,2

3,8

-47%

16,3

11,1

-32%

Смоленская область

315

229

64,8

89,2

5,2

2,8

-46%

11,9

7,5

-37%

Тамбовская область

405

243

53,7

89,3

4,9

2,4

-51%

11,3

6,8

-39%

Тверская область

308

235

74,7

97,8

7,9

4,0

-49%

19,4

12,2

-37%

Тульская область

291

214

69,5

94,7

8,4

5,2

-39%

22,5

16,0

-29%

Ярославская область

292

237

60,2

74,3

7,3

4,1

-44%

15,9

10,9

-32%

г. Москва

320

320

136,6

136,6

69,7

40,6

-42%

431,2

282,7

-34%

СЗФО

237

202

112,8

132,7

104,6

58,6

-44%

332,4

227,8

-31%

Республика Карелия

267

212

89,5

112,5

4,1

2,0

-51%

9,6

5,8

-39%

Республика Коми

213

165

105,8

136,5

6,5

3,5

-47%

15,2

9,4

-38%

Архангельская область

205

160

102,7

131,8

8,9

5,0

-44%

22,0

14,3

-35%

Ненецкий автономный округ

250

183

123,5

168,7

0,3

0,2

-39%

0,8

0,6

-29%

Вологодская область

238

173

70,2

96,9

8,6

4,8

-44%

17,4

11,8

-32%

Калининградская область

318

244

78,0

101,6

6,8

3,2

-52%

17,2

10,6

-39%

Ленинградская область

283

190

104,2

154,9

13,1

7,1

-46%

42,1

28,8

-32%

Мурманская область

215

201

94,1

101,0

5,1

3,1

-39%

13,6

9,7

-29%

Новгородская область

310

227

60,8

83,2

3,5

1,9

-47%

7,7

5,1

-34%

Псковская область

347

246

55,5

78,3

3,1

1,7

-45%

6,8

4,7

-30%

г. Санкт-Петербург

213

213

149,8

149,8

44,9

26,4

-41%

180,9

127,8

-29%

ЮФО

365

230

57,8

91,5

81,4

45,9

-44%

198,9

148,6

-25%

Республика Адыгея (Адыгея)

519

257

41,9

84,6

1,6

1,0

-42%

3,8

3,2

-16%

Республика Калмыкия

286

134

88,2

188,3

1,5

0,9

-40%

4,5

3,5

-23%

Республика Крым

922

466

21,5

42,6

4,0

2,1

-47%

10,6

6,6

-38%

Краснодарский край

326

185

69,1

121,5

32,2

17,9

-44%

82,1

65,6

-20%

Астраханская область

306

197

61,3

95,1

4,9

3,1

-36%

11,5

9,0

-22%

Волгоградская область

348

269

53,7

69,4

13,0

7,2

-45%

28,9

19,9

-31%

Ростовская область

322

219

64,2

94,6

22,9

13,0

-43%

53,4

38,7

-27%

г. Севастополь

859

793

28,6

31,0

1,2

0,6

-48%

4,1

2,2

-45%

СКФО

476

241

29,4

58,0

29,8

21,4

-28%

63,0

50,3

-20%

Республика Дагестан

1127

510

17,1

37,8

4,1

2,8

-32%

12,4

9,4

-24%

Республика Ингушетия

2257

1 235

5,0

9,2

0,8

0,2

-70%

0,7

0,5

-36%

Кабардино-Балкарская Республика

512

265

31,9

61,5

2,4

1,8

-27%

5,7

4,2

-25%

Карачаево-Черкесская Республика

408

168

42,1

101,9

1,7

1,2

-34%

3,9

3,1

-20%

Республика Северная Осетия - Алания

441

279

44,7

70,8

2,4

1,6

-36%

6,0

4,8

-19%

Чеченская Республика

241

92

10,9

28,4

6,3

6,3

0%

6,1

6,2

2%

Ставропольский край

383

232

50,2

83,0

12,1

7,6

-37%

28,2

22,0

-22%

ПФО

240

173

76,2

105,6

210,5

120,7

-43%

465,0

324,7

-30%

Республика Башкортостан

196

122

85,2

137,7

32,5

20,8

-36%

73,3

54,3

-26%

Республика Марий Эл

281

192

61,8

90,3

4,5

2,4

-47%

8,4

5,7

-32%

Республика Мордовия

319

202

61,9

97,9

4,1

2,5

-39%

9,9

6,9

-31%

Республика Татарстан (Татарстан)

201

154

94,1

122,6

32,6

19,9

-39%

79,9

62,4

-22%

Удмуртская Республика

166

109

93,5

142,4

13,2

8,7

-34%

27,1

21,4

-21%

Чувашская Республика - Чувашия

230

147

86,9

136,1

10,1

5,2

-49%

21,9

14,2

-35%

Пермский край

216

163

80,0

105,7

20,8

11,7

-44%

44,4

28,6

-36%

Кировская область

247

192

72,3

93,1

9,7

4,7

-52%

18,2

10,7

-41%

Нижегородская область

320

256

66,6

83,4

18,5

9,7

-47%

45,8

29,7

-35%

Оренбургская область

216

129

78,4

131,3

14,5

8,6

-41%

29,4

20,1

-32%

Пензенская область

266

183

67,6

98,4

8,3

4,8

-43%

18,2

12,5

-31%

Самарская область

304

242

64,9

81,5

20,1

10,4

-48%

43,1

28,3

-34%

Саратовская область

360

276

56,6

74,0

13,5

6,8

-50%

29,1

18,6

-36%

Ульяновская область

267

205

67,1

87,5

8,1

4,5

-45%

16,4

11,4

-31%

УФО

195

160

101,2

123,5

105,7

63,1

-40%

259,9

175,3

-33%

Курганская область

221

141

65,4

102,4

5,7

3,5

-39%

10,6

7,1

-33%

Свердловская область

208

178

89,7

104,6

33,5

20,6

-39%

83,2

57,3

-31%

Тюменская область

164

133

152,0

188,3

39,7

23,3

-41%

115,9

76,7

-34%

 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

169

156

175,6

190,8

18,7

10,1

-46%

56,5

34,3

-39%

 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ

142

120

204,6

242,1

6,1

3,6

-40%

21,0

13,8

-34%

 Тюменская область без АО

168

113

110,2

163,4

15,0

9,5

-36%

38,4

28,6

-26%

Челябинская область

218

180

67,0

81,0

26,8

15,7

-41%

50,3

34,2

-32%

СФО

250

188

79,1

105,6

119,7

67,1

-44%

286,3

195,5

-32%

Республика Алтай

458

141

35,5

115,2

0,7

0,5

-30%

1,5

1,1

-23%

Республика Тыва

274

150

69,7

127,6

1,3

1,2

-3%

3,9

3,8

-1%

Республика Хакасия

275

188

65,5

95,7

3,2

1,9

-39%

7,1

4,9

-32%

Алтайский край

278

162

64,2

110,5

15,4

7,8

-50%

30,5

19,4

-36%

Красноярский край

221

176

91,7

115,7

22,1

12,9

-42%

55,9

40,2

-28%

Иркутская область

266

206

77,2

99,5

15,1

8,9

-41%

37,9

26,6

-30%

Кемеровская область - Кузбасс

286

248

62,1

71,8

16,6

9,1

-45%

36,0

23,6

-34%

Новосибирская область

201

160

108,3

136,1

25,8

13,9

-46%

67,2

43,9

-35%

Омская область

269

198

71,0

96,7

13,0

6,9

-47%

29,8

20,2

-32%

Томская область

267

191

76,2

106,9

6,6

4,0

-40%

16,4

11,7

-29%

ДвФО

215

158

104,1

141,5

51,7

37,1

-28%

168,3

143,0

-15%

Республика Бурятия

278

164

63,3

107,0

4,8

3,5

-26%

12,4

11,4

-8%

Республика Саха (Якутия)

166

111

161,3

241,5

7,5

6,0

-20%

26,6

26,2

-1%

Забайкальский край

277

191

72,3

104,6

5,3

3,6

-31%

14,4

11,9

-18%

Камчатский край

193

150

119,0

153,0

2,3

1,5

-33%

7,3

6,1

-17%

Приморский край

203

160

100,6

128,3

11,9

9,1

-24%

41,5

36,4

-12%

Хабаровский край

207

173

106,0

127,2

9,3

6,2

-33%

29,2

22,4

-23%

Амурская область

204

139

101,1

148,6

4,8

3,8

-21%

15,1

14,9

-1%

Магаданская область

202

194

152,4

158,2

1,5

0,7

-54%

4,7

2,6

-46%

Сахалинская область

239

197

135,6

164,5

3,3

2,0

-41%

13,8

8,7

-37%

Еврейская автономная область

303

214

60,1

85,1

0,7

0,5

-30%

1,8

1,6

-11%

Чукотский автономный округ

220

150

145,0

213,0

0,4

0,2

-48%

1,6

0,9

-44%

 

«Увеличение сроков накоплений на жилье ведёт к пересмотру банками условий кредитования, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – Практически все кредиторы готовы выдавать кредит сроком на 30 лет, а максимальный возраст заёмщика на момент погашения уже превышает возраст выхода на пенсию и доходит до 75 лет. Одновременно снижается и минимальный порог входа - первый взнос. Если стандартно он был на уровне 20%, то сейчас банки снизили его до 15%. Это позволяет частично нивелировать дисбаланс между ростом заработных плат и цен на недвижимость, копить можно было бы ещё дольше, если бы первый взнос остался прежним или же банки не стали расширять возраст заёмщика для кредитования».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
Цыбули с квасом.
05.09.22 23:08
А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?
Комментарий к новости:В Мурманской кадетской школе появилась парта имени Героя России Сергея Бойко
Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
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