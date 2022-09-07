Каждый россиянин «задолжал» 85 тысяч рублей в ипотеку

Ипотека – инструмент не только покупки жилья, но и фиксации цен, что стало особенно актуальным вопросом с учетом роста стоимости в полтора раза за два года. Эксперты Циан и hh.ru посчитали, какова задолженность россиян в каждом регионе России за ипотеку.

Для расчётов был принят первый взнос в 15% от средней стоимости квартиры на вторичном рынке, остальная сумма была взята в ипотеку на срок 23 года (средний срок кредитования по РФ, согласно данным ЦБ РФ). В качестве предмета покупки – квартира на вторичном рынке площадью 54 кв. метров. В расчёт рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам «на руки» и стоимость жилья на вторичном рынке от «Циан» в городах с населением от 500 тысяч человек.

Общая задолженность россиян по ипотеке превысила 12,5 трлн рублей. В пересчёте на каждого жителя РФ, каждый россиянин, вне зависимости от возраста, должен банкам 85 тысяч рублей, а с учётом только городского населения (без проживающих в сельской местности) – 113,7 тысячи рублей.

Самая большая «задолженность» у городских жителей малонаселенных регионов: более 200 тысяч рублей на каждого жителя ЯНАО, Якутии и Чукотского АО. Менее 50 тысяч рублей долга на каждого городского жителя - в Крыму и Севастополе, а также ряде республик Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан), где в целом ипотечное кредитования развито не так активно.

В регионах СЗФО наибольшие ипотечные долги в 2022 году зафиксированы в НАО (более 168 тысяч рублей), в Ленобласти (более 154 тысяч) и в Петербурге (более 149 тысяч рублей). Меньше других долги по ипотеке у жителей Псковской области (до 78 тысяч) и Новгородской области (до 83 тысяч) (наглядно показано в таблице).

Регион Количество ипотек за полгода на одного жителя в 2022 году "Задолженность" каждого жителя РФ по ипотеке, тыс. р. в 2022 году Кол-во ипотек в I полугодии, тыс. Динамика сделок за год Объем ипотечного кредитования в I полугодии, млрд р. Динамика за год Все население РФ Только городское Все население РФ Только городское 2021 2022 2021/2022 2021 2022 2021/2022 РФ 270 202 85,1 113,7 936,8 544,8 -42% 2 693,5 1 879,8 -30% ЦФО 308 253 101,0 123,1 233,3 130,9 -44% 919,7 614,5 -33% Белгородская область 356 232 56,2 86,2 7,8 4,3 -45% 18,6 13,0 -30% Брянская область 358 249 56,0 80,6 5,8 3,3 -44% 14,1 8,9 -36% Владимирская область 326 253 59,5 76,7 8,0 4,1 -48% 18,1 11,7 -35% Воронежская область 276 189 66,3 96,8 14,8 8,4 -43% 32,9 23,8 -28% Ивановская область 350 286 50,5 61,6 4,7 2,7 -43% 10,5 7,3 -31% Калужская область 293 220 88,3 117,8 7,0 3,6 -48% 19,3 12,1 -37% Костромская область 260 192 63,6 86,3 3,8 2,2 -41% 7,7 5,5 -28% Курская область 340 233 58,4 85,3 5,5 3,2 -42% 12,9 9,6 -26% Липецкая область 369 233 56,0 88,7 6,1 3,1 -49% 13,7 8,8 -36% Московская область 279 219 129,0 164,3 54,8 30,6 -44% 233,2 160,2 -31% Орловская область 298 199 65,9 98,9 4,4 2,4 -46% 10,2 6,5 -36% Рязанская область 292 208 73,9 103,5 7,2 3,8 -47% 16,3 11,1 -32% Смоленская область 315 229 64,8 89,2 5,2 2,8 -46% 11,9 7,5 -37% Тамбовская область 405 243 53,7 89,3 4,9 2,4 -51% 11,3 6,8 -39% Тверская область 308 235 74,7 97,8 7,9 4,0 -49% 19,4 12,2 -37% Тульская область 291 214 69,5 94,7 8,4 5,2 -39% 22,5 16,0 -29% Ярославская область 292 237 60,2 74,3 7,3 4,1 -44% 15,9 10,9 -32% г. Москва 320 320 136,6 136,6 69,7 40,6 -42% 431,2 282,7 -34% СЗФО 237 202 112,8 132,7 104,6 58,6 -44% 332,4 227,8 -31% Республика Карелия 267 212 89,5 112,5 4,1 2,0 -51% 9,6 5,8 -39% Республика Коми 213 165 105,8 136,5 6,5 3,5 -47% 15,2 9,4 -38% Архангельская область 205 160 102,7 131,8 8,9 5,0 -44% 22,0 14,3 -35% Ненецкий автономный округ 250 183 123,5 168,7 0,3 0,2 -39% 0,8 0,6 -29% Вологодская область 238 173 70,2 96,9 8,6 4,8 -44% 17,4 11,8 -32% Калининградская область 318 244 78,0 101,6 6,8 3,2 -52% 17,2 10,6 -39% Ленинградская область 283 190 104,2 154,9 13,1 7,1 -46% 42,1 28,8 -32% Мурманская область 215 201 94,1 101,0 5,1 3,1 -39% 13,6 9,7 -29% Новгородская область 310 227 60,8 83,2 3,5 1,9 -47% 7,7 5,1 -34% Псковская область 347 246 55,5 78,3 3,1 1,7 -45% 6,8 4,7 -30% г. Санкт-Петербург 213 213 149,8 149,8 44,9 26,4 -41% 180,9 127,8 -29% ЮФО 365 230 57,8 91,5 81,4 45,9 -44% 198,9 148,6 -25% Республика Адыгея (Адыгея) 519 257 41,9 84,6 1,6 1,0 -42% 3,8 3,2 -16% Республика Калмыкия 286 134 88,2 188,3 1,5 0,9 -40% 4,5 3,5 -23% Республика Крым 922 466 21,5 42,6 4,0 2,1 -47% 10,6 6,6 -38% Краснодарский край 326 185 69,1 121,5 32,2 17,9 -44% 82,1 65,6 -20% Астраханская область 306 197 61,3 95,1 4,9 3,1 -36% 11,5 9,0 -22% Волгоградская область 348 269 53,7 69,4 13,0 7,2 -45% 28,9 19,9 -31% Ростовская область 322 219 64,2 94,6 22,9 13,0 -43% 53,4 38,7 -27% г. Севастополь 859 793 28,6 31,0 1,2 0,6 -48% 4,1 2,2 -45% СКФО 476 241 29,4 58,0 29,8 21,4 -28% 63,0 50,3 -20% Республика Дагестан 1127 510 17,1 37,8 4,1 2,8 -32% 12,4 9,4 -24% Республика Ингушетия 2257 1 235 5,0 9,2 0,8 0,2 -70% 0,7 0,5 -36% Кабардино-Балкарская Республика 512 265 31,9 61,5 2,4 1,8 -27% 5,7 4,2 -25% Карачаево-Черкесская Республика 408 168 42,1 101,9 1,7 1,2 -34% 3,9 3,1 -20% Республика Северная Осетия - Алания 441 279 44,7 70,8 2,4 1,6 -36% 6,0 4,8 -19% Чеченская Республика 241 92 10,9 28,4 6,3 6,3 0% 6,1 6,2 2% Ставропольский край 383 232 50,2 83,0 12,1 7,6 -37% 28,2 22,0 -22% ПФО 240 173 76,2 105,6 210,5 120,7 -43% 465,0 324,7 -30% Республика Башкортостан 196 122 85,2 137,7 32,5 20,8 -36% 73,3 54,3 -26% Республика Марий Эл 281 192 61,8 90,3 4,5 2,4 -47% 8,4 5,7 -32% Республика Мордовия 319 202 61,9 97,9 4,1 2,5 -39% 9,9 6,9 -31% Республика Татарстан (Татарстан) 201 154 94,1 122,6 32,6 19,9 -39% 79,9 62,4 -22% Удмуртская Республика 166 109 93,5 142,4 13,2 8,7 -34% 27,1 21,4 -21% Чувашская Республика - Чувашия 230 147 86,9 136,1 10,1 5,2 -49% 21,9 14,2 -35% Пермский край 216 163 80,0 105,7 20,8 11,7 -44% 44,4 28,6 -36% Кировская область 247 192 72,3 93,1 9,7 4,7 -52% 18,2 10,7 -41% Нижегородская область 320 256 66,6 83,4 18,5 9,7 -47% 45,8 29,7 -35% Оренбургская область 216 129 78,4 131,3 14,5 8,6 -41% 29,4 20,1 -32% Пензенская область 266 183 67,6 98,4 8,3 4,8 -43% 18,2 12,5 -31% Самарская область 304 242 64,9 81,5 20,1 10,4 -48% 43,1 28,3 -34% Саратовская область 360 276 56,6 74,0 13,5 6,8 -50% 29,1 18,6 -36% Ульяновская область 267 205 67,1 87,5 8,1 4,5 -45% 16,4 11,4 -31% УФО 195 160 101,2 123,5 105,7 63,1 -40% 259,9 175,3 -33% Курганская область 221 141 65,4 102,4 5,7 3,5 -39% 10,6 7,1 -33% Свердловская область 208 178 89,7 104,6 33,5 20,6 -39% 83,2 57,3 -31% Тюменская область 164 133 152,0 188,3 39,7 23,3 -41% 115,9 76,7 -34% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 169 156 175,6 190,8 18,7 10,1 -46% 56,5 34,3 -39% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 142 120 204,6 242,1 6,1 3,6 -40% 21,0 13,8 -34% Тюменская область без АО 168 113 110,2 163,4 15,0 9,5 -36% 38,4 28,6 -26% Челябинская область 218 180 67,0 81,0 26,8 15,7 -41% 50,3 34,2 -32% СФО 250 188 79,1 105,6 119,7 67,1 -44% 286,3 195,5 -32% Республика Алтай 458 141 35,5 115,2 0,7 0,5 -30% 1,5 1,1 -23% Республика Тыва 274 150 69,7 127,6 1,3 1,2 -3% 3,9 3,8 -1% Республика Хакасия 275 188 65,5 95,7 3,2 1,9 -39% 7,1 4,9 -32% Алтайский край 278 162 64,2 110,5 15,4 7,8 -50% 30,5 19,4 -36% Красноярский край 221 176 91,7 115,7 22,1 12,9 -42% 55,9 40,2 -28% Иркутская область 266 206 77,2 99,5 15,1 8,9 -41% 37,9 26,6 -30% Кемеровская область - Кузбасс 286 248 62,1 71,8 16,6 9,1 -45% 36,0 23,6 -34% Новосибирская область 201 160 108,3 136,1 25,8 13,9 -46% 67,2 43,9 -35% Омская область 269 198 71,0 96,7 13,0 6,9 -47% 29,8 20,2 -32% Томская область 267 191 76,2 106,9 6,6 4,0 -40% 16,4 11,7 -29% ДвФО 215 158 104,1 141,5 51,7 37,1 -28% 168,3 143,0 -15% Республика Бурятия 278 164 63,3 107,0 4,8 3,5 -26% 12,4 11,4 -8% Республика Саха (Якутия) 166 111 161,3 241,5 7,5 6,0 -20% 26,6 26,2 -1% Забайкальский край 277 191 72,3 104,6 5,3 3,6 -31% 14,4 11,9 -18% Камчатский край 193 150 119,0 153,0 2,3 1,5 -33% 7,3 6,1 -17% Приморский край 203 160 100,6 128,3 11,9 9,1 -24% 41,5 36,4 -12% Хабаровский край 207 173 106,0 127,2 9,3 6,2 -33% 29,2 22,4 -23% Амурская область 204 139 101,1 148,6 4,8 3,8 -21% 15,1 14,9 -1% Магаданская область 202 194 152,4 158,2 1,5 0,7 -54% 4,7 2,6 -46% Сахалинская область 239 197 135,6 164,5 3,3 2,0 -41% 13,8 8,7 -37% Еврейская автономная область 303 214 60,1 85,1 0,7 0,5 -30% 1,8 1,6 -11% Чукотский автономный округ 220 150 145,0 213,0 0,4 0,2 -48% 1,6 0,9 -44%

«Увеличение сроков накоплений на жилье ведёт к пересмотру банками условий кредитования, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – Практически все кредиторы готовы выдавать кредит сроком на 30 лет, а максимальный возраст заёмщика на момент погашения уже превышает возраст выхода на пенсию и доходит до 75 лет. Одновременно снижается и минимальный порог входа - первый взнос. Если стандартно он был на уровне 20%, то сейчас банки снизили его до 15%. Это позволяет частично нивелировать дисбаланс между ростом заработных плат и цен на недвижимость, копить можно было бы ещё дольше, если бы первый взнос остался прежним или же банки не стали расширять возраст заёмщика для кредитования».