Каждый россиянин «задолжал» 85 тысяч рублей в ипотеку
Ипотека – инструмент не только покупки жилья, но и фиксации цен, что стало особенно актуальным вопросом с учетом роста стоимости в полтора раза за два года. Эксперты Циан и hh.ru посчитали, какова задолженность россиян в каждом регионе России за ипотеку.
Для расчётов был принят первый взнос в 15% от средней стоимости квартиры на вторичном рынке, остальная сумма была взята в ипотеку на срок 23 года (средний срок кредитования по РФ, согласно данным ЦБ РФ). В качестве предмета покупки – квартира на вторичном рынке площадью 54 кв. метров. В расчёт рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам «на руки» и стоимость жилья на вторичном рынке от «Циан» в городах с населением от 500 тысяч человек.
Общая задолженность россиян по ипотеке превысила 12,5 трлн рублей. В пересчёте на каждого жителя РФ, каждый россиянин, вне зависимости от возраста, должен банкам 85 тысяч рублей, а с учётом только городского населения (без проживающих в сельской местности) – 113,7 тысячи рублей.
Самая большая «задолженность» у городских жителей малонаселенных регионов: более 200 тысяч рублей на каждого жителя ЯНАО, Якутии и Чукотского АО. Менее 50 тысяч рублей долга на каждого городского жителя - в Крыму и Севастополе, а также ряде республик Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан), где в целом ипотечное кредитования развито не так активно.
В регионах СЗФО наибольшие ипотечные долги в 2022 году зафиксированы в НАО (более 168 тысяч рублей), в Ленобласти (более 154 тысяч) и в Петербурге (более 149 тысяч рублей). Меньше других долги по ипотеке у жителей Псковской области (до 78 тысяч) и Новгородской области (до 83 тысяч) (наглядно показано в таблице).
|
Регион
|
Количество ипотек за полгода на одного жителя в 2022 году
|
"Задолженность" каждого жителя РФ по ипотеке, тыс. р. в 2022 году
|
Кол-во ипотек в I полугодии, тыс.
|
Динамика сделок за год
|
Объем ипотечного кредитования в I полугодии, млрд р.
|
Динамика за год
|
Все население РФ
|
Только городское
|
Все население РФ
|
Только городское
|
2021
|
2022
|
2021/2022
|
2021
|
2022
|
2021/2022
|
РФ
|
270
|
202
|
85,1
|
113,7
|
936,8
|
544,8
|
-42%
|
2 693,5
|
1 879,8
|
-30%
|
ЦФО
|
308
|
253
|
101,0
|
123,1
|
233,3
|
130,9
|
-44%
|
919,7
|
614,5
|
-33%
|
Белгородская область
|
356
|
232
|
56,2
|
86,2
|
7,8
|
4,3
|
-45%
|
18,6
|
13,0
|
-30%
|
Брянская область
|
358
|
249
|
56,0
|
80,6
|
5,8
|
3,3
|
-44%
|
14,1
|
8,9
|
-36%
|
Владимирская область
|
326
|
253
|
59,5
|
76,7
|
8,0
|
4,1
|
-48%
|
18,1
|
11,7
|
-35%
|
Воронежская область
|
276
|
189
|
66,3
|
96,8
|
14,8
|
8,4
|
-43%
|
32,9
|
23,8
|
-28%
|
Ивановская область
|
350
|
286
|
50,5
|
61,6
|
4,7
|
2,7
|
-43%
|
10,5
|
7,3
|
-31%
|
Калужская область
|
293
|
220
|
88,3
|
117,8
|
7,0
|
3,6
|
-48%
|
19,3
|
12,1
|
-37%
|
Костромская область
|
260
|
192
|
63,6
|
86,3
|
3,8
|
2,2
|
-41%
|
7,7
|
5,5
|
-28%
|
Курская область
|
340
|
233
|
58,4
|
85,3
|
5,5
|
3,2
|
-42%
|
12,9
|
9,6
|
-26%
|
Липецкая область
|
369
|
233
|
56,0
|
88,7
|
6,1
|
3,1
|
-49%
|
13,7
|
8,8
|
-36%
|
Московская область
|
279
|
219
|
129,0
|
164,3
|
54,8
|
30,6
|
-44%
|
233,2
|
160,2
|
-31%
|
Орловская область
|
298
|
199
|
65,9
|
98,9
|
4,4
|
2,4
|
-46%
|
10,2
|
6,5
|
-36%
|
Рязанская область
|
292
|
208
|
73,9
|
103,5
|
7,2
|
3,8
|
-47%
|
16,3
|
11,1
|
-32%
|
Смоленская область
|
315
|
229
|
64,8
|
89,2
|
5,2
|
2,8
|
-46%
|
11,9
|
7,5
|
-37%
|
Тамбовская область
|
405
|
243
|
53,7
|
89,3
|
4,9
|
2,4
|
-51%
|
11,3
|
6,8
|
-39%
|
Тверская область
|
308
|
235
|
74,7
|
97,8
|
7,9
|
4,0
|
-49%
|
19,4
|
12,2
|
-37%
|
Тульская область
|
291
|
214
|
69,5
|
94,7
|
8,4
|
5,2
|
-39%
|
22,5
|
16,0
|
-29%
|
Ярославская область
|
292
|
237
|
60,2
|
74,3
|
7,3
|
4,1
|
-44%
|
15,9
|
10,9
|
-32%
|
г. Москва
|
320
|
320
|
136,6
|
136,6
|
69,7
|
40,6
|
-42%
|
431,2
|
282,7
|
-34%
|
СЗФО
|
237
|
202
|
112,8
|
132,7
|
104,6
|
58,6
|
-44%
|
332,4
|
227,8
|
-31%
|
Республика Карелия
|
267
|
212
|
89,5
|
112,5
|
4,1
|
2,0
|
-51%
|
9,6
|
5,8
|
-39%
|
Республика Коми
|
213
|
165
|
105,8
|
136,5
|
6,5
|
3,5
|
-47%
|
15,2
|
9,4
|
-38%
|
Архангельская область
|
205
|
160
|
102,7
|
131,8
|
8,9
|
5,0
|
-44%
|
22,0
|
14,3
|
-35%
|
Ненецкий автономный округ
|
250
|
183
|
123,5
|
168,7
|
0,3
|
0,2
|
-39%
|
0,8
|
0,6
|
-29%
|
Вологодская область
|
238
|
173
|
70,2
|
96,9
|
8,6
|
4,8
|
-44%
|
17,4
|
11,8
|
-32%
|
Калининградская область
|
318
|
244
|
78,0
|
101,6
|
6,8
|
3,2
|
-52%
|
17,2
|
10,6
|
-39%
|
Ленинградская область
|
283
|
190
|
104,2
|
154,9
|
13,1
|
7,1
|
-46%
|
42,1
|
28,8
|
-32%
|
Мурманская область
|
215
|
201
|
94,1
|
101,0
|
5,1
|
3,1
|
-39%
|
13,6
|
9,7
|
-29%
|
Новгородская область
|
310
|
227
|
60,8
|
83,2
|
3,5
|
1,9
|
-47%
|
7,7
|
5,1
|
-34%
|
Псковская область
|
347
|
246
|
55,5
|
78,3
|
3,1
|
1,7
|
-45%
|
6,8
|
4,7
|
-30%
|
г. Санкт-Петербург
|
213
|
213
|
149,8
|
149,8
|
44,9
|
26,4
|
-41%
|
180,9
|
127,8
|
-29%
|
ЮФО
|
365
|
230
|
57,8
|
91,5
|
81,4
|
45,9
|
-44%
|
198,9
|
148,6
|
-25%
|
Республика Адыгея (Адыгея)
|
519
|
257
|
41,9
|
84,6
|
1,6
|
1,0
|
-42%
|
3,8
|
3,2
|
-16%
|
Республика Калмыкия
|
286
|
134
|
88,2
|
188,3
|
1,5
|
0,9
|
-40%
|
4,5
|
3,5
|
-23%
|
Республика Крым
|
922
|
466
|
21,5
|
42,6
|
4,0
|
2,1
|
-47%
|
10,6
|
6,6
|
-38%
|
Краснодарский край
|
326
|
185
|
69,1
|
121,5
|
32,2
|
17,9
|
-44%
|
82,1
|
65,6
|
-20%
|
Астраханская область
|
306
|
197
|
61,3
|
95,1
|
4,9
|
3,1
|
-36%
|
11,5
|
9,0
|
-22%
|
Волгоградская область
|
348
|
269
|
53,7
|
69,4
|
13,0
|
7,2
|
-45%
|
28,9
|
19,9
|
-31%
|
Ростовская область
|
322
|
219
|
64,2
|
94,6
|
22,9
|
13,0
|
-43%
|
53,4
|
38,7
|
-27%
|
г. Севастополь
|
859
|
793
|
28,6
|
31,0
|
1,2
|
0,6
|
-48%
|
4,1
|
2,2
|
-45%
|
СКФО
|
476
|
241
|
29,4
|
58,0
|
29,8
|
21,4
|
-28%
|
63,0
|
50,3
|
-20%
|
Республика Дагестан
|
1127
|
510
|
17,1
|
37,8
|
4,1
|
2,8
|
-32%
|
12,4
|
9,4
|
-24%
|
Республика Ингушетия
|
2257
|
1 235
|
5,0
|
9,2
|
0,8
|
0,2
|
-70%
|
0,7
|
0,5
|
-36%
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
512
|
265
|
31,9
|
61,5
|
2,4
|
1,8
|
-27%
|
5,7
|
4,2
|
-25%
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
408
|
168
|
42,1
|
101,9
|
1,7
|
1,2
|
-34%
|
3,9
|
3,1
|
-20%
|
Республика Северная Осетия - Алания
|
441
|
279
|
44,7
|
70,8
|
2,4
|
1,6
|
-36%
|
6,0
|
4,8
|
-19%
|
Чеченская Республика
|
241
|
92
|
10,9
|
28,4
|
6,3
|
6,3
|
0%
|
6,1
|
6,2
|
2%
|
Ставропольский край
|
383
|
232
|
50,2
|
83,0
|
12,1
|
7,6
|
-37%
|
28,2
|
22,0
|
-22%
|
ПФО
|
240
|
173
|
76,2
|
105,6
|
210,5
|
120,7
|
-43%
|
465,0
|
324,7
|
-30%
|
Республика Башкортостан
|
196
|
122
|
85,2
|
137,7
|
32,5
|
20,8
|
-36%
|
73,3
|
54,3
|
-26%
|
Республика Марий Эл
|
281
|
192
|
61,8
|
90,3
|
4,5
|
2,4
|
-47%
|
8,4
|
5,7
|
-32%
|
Республика Мордовия
|
319
|
202
|
61,9
|
97,9
|
4,1
|
2,5
|
-39%
|
9,9
|
6,9
|
-31%
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
201
|
154
|
94,1
|
122,6
|
32,6
|
19,9
|
-39%
|
79,9
|
62,4
|
-22%
|
Удмуртская Республика
|
166
|
109
|
93,5
|
142,4
|
13,2
|
8,7
|
-34%
|
27,1
|
21,4
|
-21%
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
230
|
147
|
86,9
|
136,1
|
10,1
|
5,2
|
-49%
|
21,9
|
14,2
|
-35%
|
Пермский край
|
216
|
163
|
80,0
|
105,7
|
20,8
|
11,7
|
-44%
|
44,4
|
28,6
|
-36%
|
Кировская область
|
247
|
192
|
72,3
|
93,1
|
9,7
|
4,7
|
-52%
|
18,2
|
10,7
|
-41%
|
Нижегородская область
|
320
|
256
|
66,6
|
83,4
|
18,5
|
9,7
|
-47%
|
45,8
|
29,7
|
-35%
|
Оренбургская область
|
216
|
129
|
78,4
|
131,3
|
14,5
|
8,6
|
-41%
|
29,4
|
20,1
|
-32%
|
Пензенская область
|
266
|
183
|
67,6
|
98,4
|
8,3
|
4,8
|
-43%
|
18,2
|
12,5
|
-31%
|
Самарская область
|
304
|
242
|
64,9
|
81,5
|
20,1
|
10,4
|
-48%
|
43,1
|
28,3
|
-34%
|
Саратовская область
|
360
|
276
|
56,6
|
74,0
|
13,5
|
6,8
|
-50%
|
29,1
|
18,6
|
-36%
|
Ульяновская область
|
267
|
205
|
67,1
|
87,5
|
8,1
|
4,5
|
-45%
|
16,4
|
11,4
|
-31%
|
УФО
|
195
|
160
|
101,2
|
123,5
|
105,7
|
63,1
|
-40%
|
259,9
|
175,3
|
-33%
|
Курганская область
|
221
|
141
|
65,4
|
102,4
|
5,7
|
3,5
|
-39%
|
10,6
|
7,1
|
-33%
|
Свердловская область
|
208
|
178
|
89,7
|
104,6
|
33,5
|
20,6
|
-39%
|
83,2
|
57,3
|
-31%
|
Тюменская область
|
164
|
133
|
152,0
|
188,3
|
39,7
|
23,3
|
-41%
|
115,9
|
76,7
|
-34%
|
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
169
|
156
|
175,6
|
190,8
|
18,7
|
10,1
|
-46%
|
56,5
|
34,3
|
-39%
|
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|
142
|
120
|
204,6
|
242,1
|
6,1
|
3,6
|
-40%
|
21,0
|
13,8
|
-34%
|
Тюменская область без АО
|
168
|
113
|
110,2
|
163,4
|
15,0
|
9,5
|
-36%
|
38,4
|
28,6
|
-26%
|
Челябинская область
|
218
|
180
|
67,0
|
81,0
|
26,8
|
15,7
|
-41%
|
50,3
|
34,2
|
-32%
|
СФО
|
250
|
188
|
79,1
|
105,6
|
119,7
|
67,1
|
-44%
|
286,3
|
195,5
|
-32%
|
Республика Алтай
|
458
|
141
|
35,5
|
115,2
|
0,7
|
0,5
|
-30%
|
1,5
|
1,1
|
-23%
|
Республика Тыва
|
274
|
150
|
69,7
|
127,6
|
1,3
|
1,2
|
-3%
|
3,9
|
3,8
|
-1%
|
Республика Хакасия
|
275
|
188
|
65,5
|
95,7
|
3,2
|
1,9
|
-39%
|
7,1
|
4,9
|
-32%
|
Алтайский край
|
278
|
162
|
64,2
|
110,5
|
15,4
|
7,8
|
-50%
|
30,5
|
19,4
|
-36%
|
Красноярский край
|
221
|
176
|
91,7
|
115,7
|
22,1
|
12,9
|
-42%
|
55,9
|
40,2
|
-28%
|
Иркутская область
|
266
|
206
|
77,2
|
99,5
|
15,1
|
8,9
|
-41%
|
37,9
|
26,6
|
-30%
|
Кемеровская область - Кузбасс
|
286
|
248
|
62,1
|
71,8
|
16,6
|
9,1
|
-45%
|
36,0
|
23,6
|
-34%
|
Новосибирская область
|
201
|
160
|
108,3
|
136,1
|
25,8
|
13,9
|
-46%
|
67,2
|
43,9
|
-35%
|
Омская область
|
269
|
198
|
71,0
|
96,7
|
13,0
|
6,9
|
-47%
|
29,8
|
20,2
|
-32%
|
Томская область
|
267
|
191
|
76,2
|
106,9
|
6,6
|
4,0
|
-40%
|
16,4
|
11,7
|
-29%
|
ДвФО
|
215
|
158
|
104,1
|
141,5
|
51,7
|
37,1
|
-28%
|
168,3
|
143,0
|
-15%
|
Республика Бурятия
|
278
|
164
|
63,3
|
107,0
|
4,8
|
3,5
|
-26%
|
12,4
|
11,4
|
-8%
|
Республика Саха (Якутия)
|
166
|
111
|
161,3
|
241,5
|
7,5
|
6,0
|
-20%
|
26,6
|
26,2
|
-1%
|
Забайкальский край
|
277
|
191
|
72,3
|
104,6
|
5,3
|
3,6
|
-31%
|
14,4
|
11,9
|
-18%
|
Камчатский край
|
193
|
150
|
119,0
|
153,0
|
2,3
|
1,5
|
-33%
|
7,3
|
6,1
|
-17%
|
Приморский край
|
203
|
160
|
100,6
|
128,3
|
11,9
|
9,1
|
-24%
|
41,5
|
36,4
|
-12%
|
Хабаровский край
|
207
|
173
|
106,0
|
127,2
|
9,3
|
6,2
|
-33%
|
29,2
|
22,4
|
-23%
|
Амурская область
|
204
|
139
|
101,1
|
148,6
|
4,8
|
3,8
|
-21%
|
15,1
|
14,9
|
-1%
|
Магаданская область
|
202
|
194
|
152,4
|
158,2
|
1,5
|
0,7
|
-54%
|
4,7
|
2,6
|
-46%
|
Сахалинская область
|
239
|
197
|
135,6
|
164,5
|
3,3
|
2,0
|
-41%
|
13,8
|
8,7
|
-37%
|
Еврейская автономная область
|
303
|
214
|
60,1
|
85,1
|
0,7
|
0,5
|
-30%
|
1,8
|
1,6
|
-11%
|
Чукотский автономный округ
|
220
|
150
|
145,0
|
213,0
|
0,4
|
0,2
|
-48%
|
1,6
|
0,9
|
-44%
«Увеличение сроков накоплений на жилье ведёт к пересмотру банками условий кредитования, - отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – Практически все кредиторы готовы выдавать кредит сроком на 30 лет, а максимальный возраст заёмщика на момент погашения уже превышает возраст выхода на пенсию и доходит до 75 лет. Одновременно снижается и минимальный порог входа - первый взнос. Если стандартно он был на уровне 20%, то сейчас банки снизили его до 15%. Это позволяет частично нивелировать дисбаланс между ростом заработных плат и цен на недвижимость, копить можно было бы ещё дольше, если бы первый взнос остался прежним или же банки не стали расширять возраст заёмщика для кредитования».