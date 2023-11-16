Каждый седьмой работающий утверждает, что в его коллективе ненавидят инициативных коллег

Негатива по отношению к инициативным сотрудникам стало чуть больше, но хорошее отношение по-прежнему преобладает. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого они узнал, как в трудовых коллективах относятся к инициативным сотрудникам. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

К чужим инициативам 55% россиян относятся положительно, 30% — нейтрально, 7% — отрицательно.

Отношение руководства компании к инициативам сотрудников 4 из 10 россиян оценили как позитивное, 25% — как спокойное и 12% — как негативное.

Примерно поровну респондентов назвали отношение трудовых коллективов к инициативам коллег положительным и нейтральным (34 и 33% соответственно). О неприязни рассказали 14% опрошенных.

За год число положительных отзывов об инициативных коллегах чуть снизилось, впрочем, позитива и нейтральных оценок по-прежнему много больше, чем негатива.

Мужчины одобряют деятельных коллег лично и уверены в поддержке инициатив коллегами чаще женщин. Больше всего же в положительном отношении к инициативам, как со стороны трудовых коллективов, так и руководства, уверены россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц, и сами они чаще других поддерживают чужие инициативы.

Время проведения опроса: 3—14 ноября 2023 года.