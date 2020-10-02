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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 10:45

Каждый седьмой рекрутер отказывал соискателям в трудоустройстве из-за некорректных вопросов на собеседовании

Неуместные или невежливые вопросы кандидатов в ходе интервью - нередкая причина отказа в трудоустройстве. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» опросил 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны и выяснил, какие вопросы могут лишить соискателей шансов подписать трудовой договор.

Большинство кандидатов на собеседованиях придерживаются правил делового этикета — 85% рекрутеров не припомнили случаев, когда им приходилось отказывать соискателю из-за его некорректного вопроса. У 15% менеджеров по персоналу, напротив, бывали ситуации, когда с кандидатом приходилось прощаться после неадекватного или грубого любопытства с его стороны.

Лидер среди некорректных вопросов — вопрос о зарплате, причём работодатели считают, что величиной жалования интересоваться можно (лучше делать это после уточнения функционала), но вопросы: «Почему вы за эту работу платите столько?», «Когда заработок вырастет?» или «Когда вы будете пересматривать бонусы?», — неуместно звучат от кандидата, который ещё не внёс вклада в работу компании.

На втором месте антирейтинга — личные вопросы рекрутеру. Бывает, что соискатели в ходе интервью забывают о цели своего визита в компанию и начинают флиртовать с менеджером по персоналу — приглашают на свидания, интересуются семейным положением или просят номер телефона. В таких случаях речь о трудоустройстве, как правило, уже не идёт.

На третьем месте — некорректные вопросы об этапах трудоустройства. «Зачем заполнять анкету, если есть резюме?», «Почему я должен проходить медосмотр?», «Зачем вы задаете мне такие вопросы на собеседовании?», — некоторые кандидаты не готовы принять правила компании, вследствие чего и не получают предложения о трудоустройстве.

Вопросы, составляющие коммерческую тайну, тоже могут послужить причиной отказа на собеседовании. Некорректным рекрутеры справедливо считают и вопрос о том, чем занимается компания: кандидат, заинтересованный в работе, самостоятельно выясняет это ещё до отклика на вакансию.

«Почему о вашей компании много плохих отзывов в интернете?», «Сколько раз в год можно уходить на больничный?», «А что делать-то надо?», «Много ли работы?», «Вы не уверены в моей компетентности?», — вопросы такого рода заставляют рекрутера сомневаться в мотивации соискателя, его адекватности и реальной заинтересованности в работе в компании. Закономерный результат — отказ в трудоустройстве.

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