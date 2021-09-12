Каждый седьмой россиянин меняет телефон, как только выходит новая модель

14% россиян в последний раз сменили телефон только потому, что вышла новая модель. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая распространенная причина смены телефона — это поломка старого девайса: 37% россиян сообщили, что в последний раз они купили новый мобильный именно по этой причине. Каждый пятый опрошенный (20%) сменил телефон, потому что ему понадобилось устройство с расширенным функционалом. Каждый седьмой (14%) позволил себе покупку новой модели, хотя и старая ещё работала. Напротив, 13% россиян дотянули «до последнего»: сменили телефон, когда их предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый телефон пришёл на смену украденному или потерянному. Столько же россиян назвали другие причины: «Мне подарили новый»; «Жене купил новый, а себе забрал её старый».

Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет (16 и 24% соответственно). Приобрести новейшую модель телефона вместо ещё вполне работоспособной старой женщины позволяют себе чаще, чем мужчины (16% против 12%), а россияне до 34 лет — чаще, чем опрошенные старше 45-ти (16% против 10%). В наибольшей же степени такое поведение свойственно респондентам с доходом более 80 тысяч рублей (18%).