Каждый седьмой россиянин отказался бы сняться в рекламе даже за достойное вознаграждение

1 из 5 россиян при наличии достойного вознаграждения готов сняться в рекламе практически любого товара или услуги. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

23 октября рекламщики России отмечают свой профессиональный праздник. 8 из 10 наших соотечественников хотели бы сняться в рекламе. 22% за достойное вознаграждения готовы продвигать практически любой товар или услугу в рамках закона. Каждый девятый мог бы рекламировать только полезный и качественный продукт (11%). 7% хотели бы сняться в рекламе парфюмерии и косметики, 6% — одежды и обуви, ещё 6% — продуктов питания. Каждый двадцатый видит себя лицом известных брендов электроники и цифровой техники. 4% готовы рекламировать авто, по 3% медикаменты и детские товары, 2% — спортинвентарь. Среди прочих товаров и услуг, в рекламе которых россиянам было бы интересно поучаствовать, — финансы, мобильная связь, образование, продажа недвижимости, туризм, продукция для животных, строительные материалы и проч.

14% опрошенных признались, что не хотят сниматься в рекламе даже за солидное вознаграждение.

Потенциально готовы продвигать любой товар чаще мужчины (28% против 16% среди женщин). Сильный пол также чаще прельщает участие в рекламе автомобилей, а женщин — косметики и товаров для детей.

Время проведения опроса: 26 сентября — 17 октября 2023 года.