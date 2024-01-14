Каждый седьмой россиянин уволится, если узнает, что коллега сходной квалификации зарабатывает больше

Только в каждой пятой компании информация о зарплатах открыта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

Информация о зарплатах является закрытой в 82% компаний. Однако большинство работающих знают, сколько зарабатывают их коллеги: 3 из 10 в курсе заработка всех сослуживцев, еще 49% — некоторых. Зарплата непосредственного руководителя не является тайной для 30% опрошенных.

14% россиян утверждают, что уволятся, если узнают, что коллега сходной квалификации зарабатывает больше. Для каждого четвертого подобная ситуация станет поводом обратиться к начальству за разъяснениями. Каждый девятый утверждает, что искренне порадуется за коллегу. Каждый десятый будет просить прибавки для себя. 18% в данной ситуации ничего не станут предпринимать.

По факту же, россияне, которым доводилось узнавать, что коллегам платят больше (таких немало — 44% от числа работающих), чаще всего ничего не предпринимают и продолжают трудиться как раньше (36% от числа столкнувшихся с разницей в доходах). Каждый пятый предпочёл уволиться. 15% обратились к начальнику за разъяснениями.

Мужчины чуть чаще женщин владеют информацией о заработке коллег. В ситуации, когда сослуживец зарабатывает больше, женщины предпочитают увольняться, мужчины — требовать повышения заработка и трудиться активнее.

За 7 лет осведомленность россиян о зарплате коллег и руководства снизилась, представители компаний стали чаще говорить о том, что подобная информация относится к закрытой.