Каждый шестой экономически активный россиянин изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности

17% россиян изучают иностранные языки. Самый популярный, по-прежнему английский. Такие выводы делают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 10 россиян иностранный язык ни в жизни, ни в работе не нужен. Ещё 13% владеют иностранными языками на достаточном, с их точки зрения, уровне. Изучают иностранный язык в настоящий момент 17% респондентов, а 40% этого не делают, хотя испытывают необходимость.

Опрошенные до 24 лет занимаются иностранными языками почти втрое чаще респондентов старше 45 (30% против 11%). Тех, кто уверен, что иняз совершенно не нужен, намного больше среди представителей старшего поколения, чем среди молодежи (37% против 21%).

Какими языками владеют те, кто удовлетворен имеющимся уровнем знаний? Чаще всего опрошенные сообщали о том, что говорят по-английски (94%). Немецкий знают 8% респондентов, китайский, французский и испанский — по 2%.

Россияне, которые изучают иностранный язык прямо сейчас, чаще всего занимаются английским (84%). На втором месте — испанский (11%), на третьем — немецкий (10%). Четвертое место занимает китайский: его сегодня штудируют 6% из тех, кто занимается языками. Французский изучают 4%.

Наметившийся тренд на изучение китайского объясняется востребованностью специалистов, которые им владеют, на рынке труда: чаще всего работодатели ищут менеджеров по закупкам, специалистов ВЭД, менеджеров по продажам или работе с клиентами, логистов и переводчиков.