Знаки 2.0: Сергей Згазинский открывает большой астрологический сезонМурманские археологи открыли пять первобытных стоянок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 18:00

Каждый шестой экономически активный россиянин изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности

17% россиян изучают иностранные языки. Самый популярный, по-прежнему английский. Такие выводы делают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 10 россиян иностранный язык ни в жизни, ни в работе не нужен. Ещё 13% владеют иностранными языками на достаточном, с их точки зрения, уровне. Изучают иностранный язык в настоящий момент 17% респондентов, а 40% этого не делают, хотя испытывают необходимость.

Опрошенные до 24 лет занимаются иностранными языками почти втрое чаще респондентов старше 45 (30% против 11%). Тех, кто уверен, что иняз совершенно не нужен, намного больше среди представителей старшего поколения, чем среди молодежи (37% против 21%).

Какими языками владеют те, кто удовлетворен имеющимся уровнем знаний? Чаще всего опрошенные сообщали о том, что говорят по-английски (94%). Немецкий знают 8% респондентов, китайский, французский и испанский — по 2%.

Россияне, которые изучают иностранный язык прямо сейчас, чаще всего занимаются английским (84%). На втором месте — испанский (11%), на третьем — немецкий (10%). Четвертое место занимает китайский: его сегодня штудируют 6% из тех, кто занимается языками. Французский изучают 4%.

Наметившийся тренд на изучение китайского объясняется востребованностью специалистов, которые им владеют, на рынке труда: чаще всего работодатели ищут менеджеров по закупкам, специалистов ВЭД, менеджеров по продажам или работе с клиентами, логистов и переводчиков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
Д.О. Вернер
03.09.22 20:47
1. "...он посетил Мурманскую область с целью вручить городу орден Ленина и медали «Золотая звезда»." И да и нет. О "Золотой звезде" планы были с 1974 года, как доказательство см. стеллу у Алеши. Ново
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Д.О. Вернер
02.09.22 19:43
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., Вы против кого и какую борьбу имеете ввиду, обращаясь "... коллеги по ... общей борьбе, мурманчане!"?
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«К чуду». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 53 копейки, евро теряет почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)В процессе запуска отопления произошло резкое ухудшение качества питьевой воды в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика