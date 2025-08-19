Каждый шестой экономически активный россиянин обещает сдавать нормативы ГТО, если за это будут предоставлять оплачиваемые дни отдыха

Каждый шестой экономически активный россиянин обещает примкнуть к движению «Готов к труду и обороне», если за сдачу нормативов начнут предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отпуска. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

ЛДПР разрабатывает законопроект, предполагающий освобождение от работы в день сдачи нормативов ГТО и дополнительные оплачиваемые дни отпуска для успешно выполнивших испытания. Инициатива депутатов заинтересовала экономически активных россиян: каждый шестой утверждает, что готов присоединиться к движению на предлагаемых условиях (16%).

Мужчины активнее поддерживают инициативу: 19% готовы сдавать нормативы ГТО (против 13% среди женщин). Закономерно, что молодёжь до 35 лет заинтересована больше, чем те, кто старше (18%).

За успешную сдачу нормативов ГТО 35% потенциально готовых их сдавать хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, 29% считают достаточным 3 дня. И только 1 из 10 считает, что работодатель не должен мотивировать участников движения, а сдача нормативов ГТО — это личное добровольное дело.

Время проведения опроса: 11—14 августа 2025 года.