Каждый шестой рекрутёр начинал с продаж

Продать вакансию: каждый шестой менеджер по подбору персонала ранее работал руководителем отдела сбыта или менеджером по продажам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив карьерный путь менеджеров по подбору персонала и их доходы.

Менеджерами по продажам раньше были 14% рекрутёров, руководителями отдела сбыта — 3%. Но чаще всего в рекрутинг попадают со студенческой скамьи: 38% менеджеров по подбору персонала начали работать на своей позиции сразу после получения образования (в т. ч. 15% — после окончания профильных факультетов, 12% — после окончания факультетов управления и 11% — после получения других специальностей). Почти каждый четвертый (24%) стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях.

3% начинали секретарями. Администраторами, учителями, экономистами и операторами кол-центра — по 2%. По 1% до того, как освоить рекрутинг, работали юристами, врачами, продавцами, бухгалтерами и маркетологами. С других профессий начинали 5%: среди перечисленных — инженер, аналитик, редактор, медицинская сестра, диспетчер и проч.

Изучение базы резюме показывает, что 8 из 10 рекрутеров (80%) имеют высшее образование, причём у 24% оно профильное (управление персоналом, социология труда и проч.). Столько же (24%) получили высшее образование в сфере управления и менеджмента.

Впрочем, если сам факт наличия высшего образования влияет на уровень зарплаты, то его профиль — нет. Исследование зарплатных ожиданий показывает, что средние рыночные притязания рекрутёра без высшего образования составляют в Москве 65 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 57 тысяч рублей, тогда как менеджеры по подбору персонала, окончившие вуз, рассчитывают в среднем на 85 тысяч рублей и 70 тысяч соответственно. При этом в Москве средние ожидания у рекрутёров и с профильным, и с непрофильным высшим образованием, и с образованием в сфере менеджмента одинаковы — 85 тысяч рублей В Санкт-Петербурге чуть выше зарплатные «аппетиты» менеджеров по персоналу с управленческим образованием: 72 тысячи рублей против 70 тысяч рублей у специалистов с дипломом вуза по другим специальностям.

Если же рассматривать рыночные зарплаты, то выше всего заработок менеджеров по подбору персонала в компаниях сферы информационных технологий: IT-рекрутёры в среднем зарабатывают 140 тысяч рублей в месяц в Москве и 115 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, зарплатные максимумы достигают 260 и 210 тысяч рублей соответственно. На втором месте — ритейл: средняя рыночная зарплата составляет 90 тысяч рублей в столице и 75 тысяч рублей в городе на Неве, максимальная — 160 и 130 тысяч рублей.