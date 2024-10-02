Каждый шестой родитель младшеклассника возьмёт отпуск в период осенних каникул в школах

В дни школьных осенних каникул в отпуск пойдёт 1 из 6 родителей учеников начальных классов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста, имеющих работу.

Как организовать досуг ребёнка, кто будет присматривать за детьми — вопросы, которыми задаются родители в преддверии школьных каникул. 15% родителей школьников совместят свой отпуск с каникулами, чтобы уделить больше времени своим детям. В частности, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).

Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуска в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов.

7 из 10 не станут брать отпуск на время каникул в силу различных причин: «Не отпускают с работы»; «Работа удалённая, на детей времени хватает»; «Дни отпуска за 2024 израсходованы». 15% пока не приняли решение.

Время проведения опроса: 20—25 сентября 2024 года.