Каждый шестой родитель школьника возьмёт отпуск на время осенних каникул своего ребёнка

Отпуск, отгулы или дни за свой счёт в период осенних каникул возьмёт каждый пятый родитель ученика младшей школы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 имеющих работу родителей детей школьного возраста.

16% родителей учеников в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям. Так поступят 18% матерей и 13% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребёнок. Так, будут в отпуске 19% родителей младшеклассников, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 7% родителей учащихся 10—11 классов.

65% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка». 19% пока не решили.

Время проведения опроса: 15—19 сентября 2025 года.