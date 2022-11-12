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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.22 18:00

Каждый шестой россиянин мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 россиян считают утвержденные правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 россиян считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором представители экономически активного населения страны рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15% россиян. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 13% опрошенных. 6% россиян идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 39% россиян устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. 5% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 43% против 34% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (11% против 6%).

Время проведения: 3—8 ноября 2021 года.

 

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