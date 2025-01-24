Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников

Каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Мошеннические схемы становятся всё более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 15% россиян рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвёртому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же россиян принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц.

Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев россиян следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, госуслуг, «Почты России», горгаза и других жилищных сервисов.

1 из 6 россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).

Время проведения опроса: 18—21 января 2025 года.