Каждый шестой россиянин высоко оценивает семейную политику государства – «SuperJob»

1 из 6 россиян уверен, что проблемам семьи в России уделяется достаточно внимания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали представители экономически активного населения страны.

17% граждан России высоко оценили эффективность семейной политики государства и считают меры поддержки достаточными. Ещё 33% россиян отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад.

29% респондентов считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи.

Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее. Количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных. Горожане с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных.

Время проведения опроса: 22 января — 1 апреля 2024 года.