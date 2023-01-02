Каждый третий курящий — за запрет продажи сигарет всем, кто родился после 2009 года. Но бросить курить с нового года обещает только каждый девятый

Каждый второй россиянин одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению. Впрочем, среди заядлых курильщиков сторонников подобной инициативы в полтора раза меньше, чем среди тех, кто не курит. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счёт отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. Каждый второй россиянин (50%) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Напротив, каждый четвертый (26%) возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет, к тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодёжи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (58%), меньше всего — среди курильщиков (35%). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жёстких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 47% соответственно).

Между тем среди никотинозависимых каждый девятый дает зарок бросить пагубную привычку с нового года (11%).

Фото: https://u186.ru/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/