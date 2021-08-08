Каждый третий москвич и петербуржец — за всеобщее тестирование на коронавирус

В китайском Ухане планируется провести экстренное тестирование на коронавирус всех жителей для предотвращения эпидемии. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил жителей двух российских столиц оценить целесообразность подобных мер в их городах. В опросах приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.

Треть москвичей считает, что всех жителей столицы стоит протестировать на коронавирус (32%), 43% — против. Причем чуть чаще считали тестирование на коронавирус необходимым для всех жителей мужчины (34% против 30% среди женщин) и респонденты в возрасте до 34 лет (35% против 29% среди тех, кому больше 35-ти).

Жители Санкт-Петербурга несколько чаще москвичей считают всеобщее тестирование в северной столице необходимостью (36%), противников тестов — 40%. Сторонников тестов на коронавирус в городе на Неве, как и в столице, больше среди мужчин (38% против 34% среди женщин). Но если в Москве тестирование чаще одобряли граждане до 35 лет, то в Северной столице — те, кому больше 35-ти (38% против 32% среди респондентов моложе 35 лет).